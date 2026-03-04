전현무 “결혼하면 용돈 대신 경제권 분리해야…쇼핑 너무 좋아해서”

방송인 전현무가 결혼 후 경제권에 대한 생각을 밝혔다.

3일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘혼자는 못 해’에서는 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희가 ‘조선의 4번 타자’ 이대호와 함께 ‘고기 끝장 투어’를 펼치며 결혼 후 경제권에 대한 이야기를 나눴다.

JTBC ‘혼자는 못 해’ 방송화면 캡처

먼저 이대호는 “(결혼 후) 경제권은 아내가 다 갖고 있다. 나는 용돈 받아 쓰고 있다”고 밝혔다. 그는 “정해진 용돈 안에서 생활한다. 한 달에 400만원씩 받는다”면서도 “사실 적다. 운동선수 후배들 밥 한번 사주면 100만원은 순식간에 나간다. 선배인데 얻어먹기는 뭐하지 않냐”고 털어놨다.

이를 들은 추성훈은 “난 용돈제로 전환하는 건 절대 싫다”고 단호하게 말했다. 아내 야노 시호에게 용돈을 받아쓰는 상황에 대해서도 “싫다”라고 재차 강조했다.

전현무 역시 추성훈의 의견에 공감했다. 그는 “나는 돈 문제는 추성훈과 같은 생각이다. 용돈보다는 경제권 분리가 맞다. 각자 해야 한다”고 말했다. 이어 “필요할 때 서로 주고받으면 되는 거 아니냐. 내가 쇼핑을 너무 좋아하기도 하고, 용돈을 받으면 어깨가 쭈그러들 것 같다”고 덧붙였다.

특히 그는 “용돈 달라고 하면 자존감이 내려갈 것 같다. 밖에서도 굽신거려야 하는데 집에서도 ‘여보, 50만원만 달라. 미안하다’고 말하는 건 힘들다”며 직접 상황극을 선보여 웃음을 자아냈다.

이에 이수지도 “내 남편도 월급을 받는데 용돈 달라고 말하는 건 자존감이 낮아진다고 하더라”고 공감했다.

