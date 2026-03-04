코스피, 중동 위기 확산에 5% 급락 5,500선 내줘…코스닥도 하락

코스피가 4일 미국과 이란 간 전쟁 발발 이후 중동 전역에 긴장감이 번지면서 급락해 장 초반 5,500선마저 내줬다.



이날 오전 9시 38분 기준 코스피는 전장보다 306.09포인트(5.28%) 내린 5,485.82다.



지수는 전장보다 199.32포인트(3.44%) 내린 5,592.59로 출발해 낙폭을 키우고 있다.

전날 코스피는 미국과 이란 간 전쟁 발발에 7.24% 급락해 5,790선에서 장을 마쳤는데, 이날도 급락세를 지속 중이다.



이날 개장 직후에는 코스피200선물 급락에 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)가 전날에 이어 이틀 연속 발동되기도 했다.



서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 12.9원 급등한 1,479.0원에 거래를 시작했다.



유가증권시장에서 개인과 외국인이 각각 2천216억원, 1천578억원 순매도하며 지수를 끌어 내리고 있으며, 기관은 3천799억원 매수 우위다.



전날 외국인은 코스피 시장에서 역대 두 번째로 많이 팔았는데, 이날도 지속해 순매도 중이다.



전날 순매수했던 개인은 이날 매도 우위로 전환했다.



외국인은 코스피200선물시장에서도 1천641억원 순매도 중이다.



간밤 뉴욕증시는 중동의 지정학적 불안감이 이어지면서 3대 지수가 일제히 하락했다.



다우존스30산업평균지수가 0.83% 내렸으며, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥종합지수도 각각 0.94%, 1.02% 하락했다.



이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 유가가 이틀째 급등하자 인플레이션 및 글로벌 경기 둔화에 대한 우려가 매도세를 자극했다.



도널드 트럼프 미국 대통령이 유가 안정을 위해 해군 호위 조치를 내놓으면서 장중 저가 매수세도 유입됐으나 투자심리를 완전히 회복시키지는 못했다.



엔비디아(-1.33%), 마이크론테크놀로지(-7.99%) 등이 내리면서 필라델피아반도체지수는 4.58% 급락했다.



중동의 지정학적 긴장이 지속되면서 국내 증시도 전날에 이어 하방 압력을 받고 있다.



한지영 키움증권[039490] 연구원은 "국내 증시는 장 초반 중동의 지정학적 불안 지속, 마이크론 등 미국 반도체주 급락으로 하방 압력을 받을 것"이라고 설명했다.



시가총액 상위 종목 중 삼성전자[005930](-1.13%)가 하락 중이며 현대차[005380](-1.85%), 기아[000270](-3.84%), LG에너지솔루션[373220](-2.04%), 삼성바이오로직스[207940] (-4.28%) 등이 내리고 있다.



전날 지정학적 긴장에 따른 수혜 기대로 급등했던 한화에어로스페이스[012450](-7.40%), 현대로템[064350](-9.44%) 등 방산주도 급락 중이다.



트럼프 대통령이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선에 대해 미 해군의 군사적 보호를 제공한다는 방침을 내놓으면서 SK이노베이션[096770](-7.64%) 등 전날 급등했던 정유주도 내리고 있다.



반면 개장 직후 급락하던 SK하이닉스[000660](1.38%)는 상승 전환해 지수 낙폭을 제한하고 있으며, 한미반도체[042700](5.14%)도 오르고 있다.



업종별로 보면 운송창고(-7.30%), 화학(-5.18%), 제약(-4.96%) 등 대다수 업종이 내리고 있다.



같은 시각 코스닥지수는 전장보다 59.45포인트(5.23%) 내린 1,078.25다.



지수는 전장보다 25.62포인트(2.25%) 하락한 1,112.08로 출발해 낙폭을 키우고 있다.



코스닥시장에서 개인이 3천48억원 순매도하고 있으며 외국인과 기관은 각각 487억원, 2천574억원 매수 우위다.



에코프로[086520](-2.13%), 에코프로비엠[247540](-2.66%) 등 이차전지주와 알테오젠[196170](-3.92%), 삼천당제약[000250](-4.77%), 레인보우로보틱스[277810](-4.64%) 등이 내리고 있다.



리노공업[058470](4.04%), 원익IPS[240810](4.21%), ISC[095340](1.77%) 등은 상승 중이다.

<연합>

