군산시, 2025년 하반기 고용률 61.5%… “골목·산단 전방위 정책 효과”

전북 군산시의 지난해 하반기 고용률이 61.5%로 전년 동기 대비 2.1%포인트 상승했고, 취업자 수는 5000명 증가한 14만2000명으로 집계되는 등 고용 지표가 뚜렷한 회복세를 나타냈다.

전북 군산산업단지 전경. 군산시 제공

4일 군산시에 따르면 통계청이 지난달 발표한 ‘지역별 고용조사’ 결과, 군산시의 2025년 하반기 고용률은 지난해 하반기보다 2.1%포인트 올랐다. 같은 기간 취업자 수는 5000명 증가했다.

청년층 고용 지표도 개선됐다. 15~29세 청년 고용률은 전년 동기 대비 3.2%포인트 상승했다. 경제활동인구 역시 6000명 늘어 전반적인 고용 여건이 개선된 것으로 나타났다.

군산은 2017년 현대중공업 군산조선소와 한국GM 군산공장 폐쇄 여파로 고용률이 52.6%까지 하락하는 등 지역 고용시장이 위축된 바 있다. 이후 민선 7·8기 동안 일자리 정책을 추진하며 현재 61.5%까지 회복했다는 게 시의 설명이다.

군산시는 골목상권 회복을 위한 생활 밀착형 일자리 확대와 취약계층 맞춤형 일자리 강화, 청년 일자리 창출 및 정착 기반 마련, 신산업 중심의 지속 가능 일자리 조성 등 4대 전략을 중심으로 정책을 추진해 왔다. 특히 지역 화폐인 ‘군산사랑상품권’ 활성화를 통해 지역 내 소비를 촉진하고, 공공 배달앱 ‘배달의명수’ 운영으로 소상공인 부담을 완화하는 등 민생경제 정책을 병행해 골목상권 매출 회복과 고용 유지에 기여했다고 밝혔다.

군산시 관계자는 “이번 고용지표 개선은 단기적 효과가 아니라 산업 회복과 지역경제 선순환을 함께 추진한 결과”라며 “앞으로도 골목상권부터 산업단지까지 전방위 일자리 정책을 통해 시민이 체감하는 고용안정을 이어갈 것”이라고 말했다.

