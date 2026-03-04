대한장애인체육회 공식파트너 한국토요타자동차, 패럴림픽 선수단에 후원금 1억 원 전달

대한장애인체육회 공식파트너인 한국토요타자동차가 지난 3일 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽대회 대한민국 선수단에게 후원금 1억원을 전달했다. 이 후원금은 이번 동계 패럴림픽 등 종합국제대회 선수단 사기 진작과 격려를 위해 활용될 예정이다.

콘야마 마나부(오른쪽) 한국토요타자동차 사장이 3일 올림픽회관 신관에서 열린 대한장애인체육회-한국토요타자동차 후원금 전달식에서 정진완 대한장애인체육회장에게 후원금을 전달하고 있다. 대한장애인체육회 제공

한국토요타자동차는‘한계를 뛰어넘고, 불가능에 도전하자’는 의미인 ‘스타트 유어 임파서블(Start Your Impossible)’ 캠페인의 일환으로 2023년부터 대한장애인체육회와 업무협약을 맺고 대한민국 장애인스포츠를 지원하고 있다. 양 기관은 지난 2024 파리 패럴림픽대회에서 역대 최초로 최우수선수를 선정하고 토요타의 대표 하이브리드 차량인 ‘RAV4 하이브리드’를 부상으로 수여한 바 있다.

대한장애인체육회 정진완 회장은 “한국토요타자동차가 보내준 진정성 있는 응원이 대한민국 선수단에게 큰 힘이 되고 있다”며 “이틀 앞으로 다가온 2026 밀라노-코르티나 동계패럴림픽대회에서 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠다.”고 밝혔다.

