‘싱글벙글쇼’ 김혜영, 사구체신염 투병 “신장에 구멍 난 채 방송”

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

유튜브 채널 '송승환의 원더풀라이프' 화면 캡처
방송인 김혜영이 둘째를 낳은 뒤 사구체신염을 투병 중에도 방송에 임했다고 전했다.

 

김혜영은 3일 유튜브 채널 '송승환의 원더풀라이프'에 나와 '싱글벙글쇼'를 33년 간 진행하며 있었던 뒷이야기를 들려줬다.

 

김혜영은 "둘째를 낳고 얼마 지나지 않아 사구체신염을 앓았다. 신장에 구멍이 나 혈류가 계속 새는 상태였다"고 말했다.

 

그러면서 "걸러줘야 할 영양분과 단백질이 모두 소변으로 빠져나갔다. 사람이 맥을 못 춘다. 가뜩이나 기운이 없는데 단백질이 다 빠져나가니 할 수 있는 게 누워 있는 것 뿐이었다"고 했다.

 

김혜영은 의사에게 신장 이식 얘기까지 들었다고 했다. 그는 "의사 선생님이 결국 신장 이식을 해야 한다고 하셨다. 하늘이 무너지는 것 같았다. 왼쪽 신장이 망가진 뒤 오른쪽 신장까지 손상되면 이식을 해야 한다고 했다"고 말했다.

 

김혜영은 그럼에도 불구하고 방송을 계속했다.

 

그는 "방송국에 가면 원고 읽고, 노래가 나가면 엎드려 있었다. 다시 제 순서가 오면 힘을 짜내 외쳤다. 우리 프로그램은 힘 있게 진행해야 해서 더 사투였다"고 말했다.

 

이런 상황에서도 제작진은 김혜영이 건강을 회복할 때까지 기다려줬다고 했다.

 

김혜영은 "본인이 그만두겠다고 할 때까지 기다리자며 자리를 지켜줬다. 나 혼자 힘으로 온 게 아니다. 늘 누군가 지켜보고 기다려줬다"고 말했다.

 

이후 병세가 호전됐다. 김혜영은 "약도 먹고 병원도 다녔는데, 의사 선생님도 '있을 수 없는 기적 같은 일'이라고 했다. 왜 나았는지는 모른다고 하더라"고 했다.

 

한편 1981년 MBC 개그콘테스트로 데뷔한 김혜영은 ‘강석, 김혜영의 싱글벙글쇼’를 비롯해 예능 프로그램 ‘웃으면 복이와요’, ‘일요일밤의 대행진’, ‘가족오락관’, ‘알쏭달쏭 퀴즈’, ‘퀴즈탐험 신비의 세계’ 등에서 MC로 활약했다.


한윤종 기자 hyj0709@segye.com 기자페이지 바로가기

