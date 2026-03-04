‘충주맨’ 김선태, 본격 유튜브 활동 시작 “돈 더 벌고 싶어서…왕따 아냐”

사진=김선태 유튜브 화면 캡처

‘충주맨’으로 불린 전 충주시 홍보담당관 김선태가 지난 3일 개인 유튜브 채널을 열고 본격 활동을 시작했다. 김선태는 첫 영상에서 공무원을 그만 둔 이유에 대해 "돈을 더 벌고 싶었다"고 말했다.

김선태는 이날 오후 유튜브 채널 '김선태'를 열었다. 김선태가 새 유튜브 채널을 열었다는 소식이 나오자 구독자 수는 단번에 10만명을 넘어섰다.

김선태는 이날 첫 번째 영상을 올리고 공직에서 물러난 이유 등에 관해 얘기했다. 그는 "쫓겨나듯 나가는 것처럼 비춰졌는데 전혀 아니다. 많은 충주시 공무원들이 도와줬다. 전례가 없던 일이고, 조직과 맞지 않는 부분이 있었을지언정 이해해줬다"고 말했다.

김선태를 향한 시기와 질투가 있었다는 항간의 소문에 대해서는 "어느 조직이나 시기나 질투는 있다. 나도 남 욕 많이 했다"고 했다.

그는 할 만큼 했기 때문에 공무원 생활을 그만뒀다고 했다. 그는 "홍보맨으로서 할 만큼 했다고 생각한다. 목표했던 구독자 100만명을 채워서 더 할 게 없었다"고 말했다.

그러면서 "여러가지 직간적접인 제안을 받았지만 결국 유튜브를 다시 하게 됐다"고 했다. 그러면서 "개가 똥을 끊지"라고 말하기도 했다.

김선태는 "더 자유롭게 활동하고 싶었다. 돈을 더 벌고 싶었다"고 말했다.

그는 "이제 나이가 마흔이다. 더 늦기 전에 내 역략을 더 펼쳐보고 싶다. 물론 망할 수도 있다. 하지만 망한다고 해도 후회하진 않는다"고 했다.

김선태는 2016년 9급 공무원으로 입직해 충주시 유튜브 채널을 성장시키며 ‘충주맨’이라는 별칭으로 큰 인기를 얻었다. 7년 만에 6급으로 승진했으며, 공공기관 유튜브의 대표적인 성공 사례로 주목받아 왔다.

