남지현, 첫 촬영장서 카메라 감독 폭언 폭로

황보라 유튜브 채널 화면 캡처

그룹 포미닛 출신 배우 남지현이 과거 드라마 촬영 중 카메라 감독에게 폭언을 들었다고 고백했다.

지난 3일 남지현은 황보라 유튜브 채널에 출연해 연예계 생활에 관해 얘기했다. 남지현은 현재 바레(필라테스+발레) 강사로 활동 중이고, 황보라는 남지현에게 바레를 배우러 갔다.

바레가 끝난 뒤 두 사람은 연예계 활동에 대한 얘기를 나눴다. 황보라는 "우리 때만 해도 진짜 힘들었다. 24시간 씩 대기하고 그랬다"고 말했다.

남지현이 "그때는 환경 자체가 업그레이드가 안 됐다"고 하자 황보라는 "그런 걸 겪다보니 요즘은 이런 좋은 환경에서 할 수 있다는 게 감사하다"고 했다.

남지현은 "감독들에게 욕설을 들어본 적은 없냐"고 물었다. 황보라가 "그땐 욕을 많이 했다"고 하자 남지현은 "포미닛 활동할 때 첫 드라마에서 카메라 감독님이 '야 못생긴 X아, 앞에 서봐'라고 하더라"고 했다.

남지현은 이어 "이건 긍정의 힘으로 극복해야겠다, 라고 생각한 뒤 '네 못생긴 X 갑니다'라고 했다"고 말했다.

이어 "그랬더니 카메라 감독이 '허허 저 X 봐라'라고 하더라. 그리고나서 끝나고 사과했다. 포미닛인지 몰랐다고 하더라. 신인 배우인줄 알고 담력을 키워주려고 그랬다고 했다"고 말했다.

황보라는 "요즘 같으면 상상도 할 수 없는 일"이라고 했다.

