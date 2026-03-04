“팬들 진짜 난리 났다”… 김길리, 걸그룹 느낌 물씬 나는 흑백 화보 ‘시선 올킬’

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 2관왕에 빛나는 ‘람보르길리’ 김길리가 고혹미 넘치는 흑백 화보 사진을 전격 공개해 팬들의 심장을 저격했다.

김길리는 4일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 프랑스 럭셔리 브랜드 샤넬과 함께 작업한 화보 사진 3장과 함께 짤막한 글을 게재했다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 2관왕을 차지한 대한민국 쇼트트랙 국가대표 김길리 선수. 김길리 인스타그램

김길리는 “처음엔 낯설기도 했는데, 새로운 모습을 발견하는 것도 재미있는 경험이었다”면서 “이번에 샤넬과 함께 한 ‘CC LEAGUE BY CHANEL BEAUTY’에 참여하면서 운동뿐만 아니라 저 자신에 대해 더 생각해보는 시간이 된 것 같다”고 소감을 전했다. 그러면서 “앞으로도 저다운 모습으로 계속 도전해보겠다”고 적극적인 행보를 예고했다.

해당 게시물은 게시된지 2시간이 지난 이날 오전 12시 기준 1만명에 육박하는 ‘좋아요’를 얻었다. 댓글은 150개에 달한다. 팬들로 추정되는 네티즌들은 “그녀의 매력은 어디까지인가. 샤넬을 씹어드셨다”, “와 샤넬이고 뭐고 길리 언니밖에 안 보인다”, “샤넬은 모르겠고 예뻐요. 길리 언니 사랑해요”, “너무 좋아요”, “김길리 파이팅” 등 폭발적인 반응을 보였다.

다른 이들은 “저도 선수생활 했던 사람인데 정말로 너무 대단하고 존경스러워요. 항상 응원 할게요. 멋진 경기 기대하고 지켜볼게요”, “왠 영화배우가?”, “람보르길리님. 응원합니다. CF모델 같으셔요. 응원합니다” 등의 응원 댓글을 남겼다.

김길리는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 무대에서 한국 선수단 중 유일한 2관왕에 오르며 대회를 우월한 기량을 과시했다.

이번 대회가 첫 올림픽 무대인 김길리는 여자 쇼트트랙 1000m에서 동메달을 목에 걸며 생애 첫 올림픽 메달의 감격을 누렸다. 첫 출전이라는 부담 속에서도 침착한 경기 운영과 과감한 승부로 단번에 시상대에 오르며 존재감을 각인시켰다.

하이라이트는 여자 3000m 계주였다. 결승에서 마지막을 책임지는 2번 주자로 나선 김길리는 두 바퀴를 남기고 2위 자리에서 배턴을 이어받았다. 이어 인코스로 과감히 파고들며 선두를 달리던 아리안나 폰타(이탈리아)를 제치는 결정적인 장면을 연출했다. 이후 폭발적인 스퍼트로 가장 먼저 결승선을 통과하며 금메달의 일등공신 역할을 톡톡히 해냈다.

기세는 멈추지 않았다. 김길리는 여자 1500m 결승에서 2분32초076의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과하며 금메달을 추가, 대회 2관왕의 영예를 안았다. 최민정이 2분32초450으로 은메달을 차지했고, 코린 스토다드(미국)가 2분32초578로 동메달을 획득했다.

첫 올림픽에서 동메달과 금메달 2개를 수확한 김길리는 단숨에 한국 쇼트트랙의 새로운 간판선수로 급부상했다. 빙판 위에서 보여준 담대한 레이스와 결정적인 순간의 집중력은 타의 추종을 불허했다.

