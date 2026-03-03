시민 100명, ‘기후시민의회 설계원칙’ 제안…기후위 전달 예정

시민 100명이 참여한 ‘모두를 위한 기후시민의회’가 올해 출범 예정인 정부의 기후시민의회의 ‘설계 원칙’을 논의했다. 이들은 기후시민회의가 특정 소수의 공간이 되면 안 된다고 강조했다.
지난달 28일 서울시청 다목적홀에서 열린 ‘모두를 위한 기후시민의회’는 이같은 내용을 담은 제안서를 확정했다.
이 행사는 녹색전환연구소, 사회적협동조합 빠띠, 여성환경연대, 이클레이 한국사무소, 이화글로벌사회공헌원, 플랜1.5, 한국환경회의 등 7개 기관이 공동 주최·주관했다.
행사에 참여한 시민 100명은 선발 후 약 한 달간 사전 자료를 학습했다. 행사 당일에는 접근성, 대표성, 역할과 권한, 성평등, 숙의를 위한 조건, 의제 설정 등 6개 분과로 나뉘어 토론을 진행했다.
그 결과 접근성 분과에서는 기후시민의회가 특정 소수의 공간이 되면 안 된단 점이 강조됐다. 직장인·돌봄 노동자·농업 종사자 등이 참여할 수 있도록 시간 보장과 지역별 세션 운영이 필요하단 의견 등이 나왔다.
대표성 분과에서는 단순 무작위 추출을 넘어 기후위기 취약계층과 탄소다배출 산업 종사자, 아동·청소년 등이 가중치를 두고 참여할 수 있도록 보장해야 한단 의견이 제시됐다. 미래 세대와 비인간 존재를 대변하는 대리자 참여 방안도 논의됐다.
이번에 행사를 주최·주관한 7개 기관은 이들을 포함해 총 6개 분과에서 논의한 설계 원칙·정책 아젠다를 종합 리포트로 정리하고 대통령 직속 기후위기대응위원회에 전달한단 방침이다. 또 향후 정부의 기후시민회의가 형식적 절차에 머물지 않고 실질적 민주적 거버넌스로 작동하도록 지속적으로 모니터링할 계획이다.
