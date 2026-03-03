韓, 필리핀과 원전·조선 협력 증진… 동남아 공략 가속

이재명 대통령이 3일 수교 77주년 기념일에 맞춰 필리핀을 국빈 방문해 원전·조선 등 미래 유망 분야에서 협력 강화에 나섰다. 이 대통령은 싱가포르에 이어 필리핀에서 정상 간 유대감을 높이는 등 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안)으로 ‘경제 영토’ 확장에 주력했다. 이재명정부의 대(對)아세안 협력 확대 구상인 ‘CSP 비전’을 바탕으로 한 아세안 진출 전략은 계속될 전망이다.

필리핀을 국빈방문한 이재명 대통령이 3일 마닐라 빌라모어 군공항에서 차량으로 이동하고 있다. 연합뉴스

싱가포르 국빈 방문 일정을 마치고 필리핀 마닐라로 이동한 이 대통령은 첫 일정으로 필리핀의 대표적인 독립운동가인 호세 리살을 추모하기 위해 마련된 ‘리살 기념비’를 찾아 헌화하며 공식 일정을 시작했다. 이어 필리핀 말라카낭궁에서 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 대통령 내외와 함께하는 공식환영식과 마르코스 대통령과의 정상회담을 가졌다. 이 대통령은 올해 필리핀을 방문하는 첫 번째 국빈으로, 이번 방문은 양국 수교 77주년을 맞는 날에 성사됐다.



위성락 청와대 국가안보실장은 사전 브리핑에서 “이번 방문을 통해서 양국은 통상, 인프라, 방산 등 분야에서 그간 이뤄져 온 협력을 심화하고 원전, 조선, 핵심광물 등 미래 유망 분야로 협력을 확대할 수 있을 것”이라고 했다.



필리핀에서도 양국 정상 간 유대감을 강조하는 데 공을 들였다. 위 실장은 “이 대통령과 마르코스 대통령은 지난해에 아세안, 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 등 다자 무대는 물론 정상 간의 통화와 지난해 에이펙 계기 정상회담을 통해서 정상 차원의 활발한 교류를 지속해 오고 있다”고 했다. 또 “동남아시아 최초 수교국이자 아시아 최초, 최대 규모 한국전쟁 참전국인 필리핀과의 역사적인 유대 및 우정에 기반해 협력 관계를 발전시켜 왔다”고 설명했다.

필리핀을 국빈방문한 이재명 대통령이 3일 마닐라 리잘 공원에서 기념비에 헌화하기 위해 이동하고 있다. 호세 리잘은 필리핀의 국부로 추앙받는 독립운동가이다. 연합뉴스

3박4일간의 이 대통령 싱가포르·필리핀 국빈 방문 일정 마지막 날인 4일에는 한·필리핀 비즈니스 포럼 등의 일정을 소화한 뒤 귀국할 예정이다.



청와대는 싱가포르와 필리핀으로 이어진 국빈 방문을 통해 이 대통령과 두 정상 간 신뢰를 강화하고, 이를 토대로 전략적 협력에 속도를 냄으로써 미래 유망 분야에서 체감할 수 있는 성과를 도출해내는 데 집중한다는 방침이다. 최근 국제질서가 한층 더 불확실해진 가운데 아세안에서의 협력 강화로 활로를 모색하겠다는 복안인 것으로 풀이된다.



이번 국빈 방문을 계기로 ‘꿈과 희망을 이루는 조력자(Contributor), 성장과 혁신의 도약대(Springboard), 평화와 안정의 파트너(Partner)’를 지향한다는 CSP 비전을 한층 구체화하며 아세안 공략에 속도를 낼 것으로 보인다.

