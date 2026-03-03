靑 ‘안보·경제 안정’ 총력전… “지나치게 우려 안 해도 돼” [美, 이란 공습]

정부와 청와대가 3일 중동발 국제 정세 불안정이 심화하자 국민 불안을 달래기 위해 총력을 기울이고 있다. 과도한 우려는 불필요하다는 메시지를 내는 동시에 정부 역량을 총동원해 안보·경제 안정을 확보하겠다는 방침이다.



이재명 대통령의 해외 순방에 동행한 위성락 국가안보실장은 싱가포르 현지에서 지난 2일 밤 진행한 브리핑에서 중동발 국제 정세 불안과 관련해 “지나치게 우려하지 않아도 된다”면서 “정부는 실물경제와 금융·군사 안보 등 모든 분야에서 철저히 대비하고 있고, 청와대 또한 비상대응 체제를 유지하고 있다”고 밝혔다. 위 실장은 순방 상황이지만 수시로 관련 사항을 확인하고 대통령에 보고하고 있다고도 전했다.

위성락 국가안보실장이 2일 싱가포르 한 호텔에 마련된 한국 프레스센터에서 이재명 대통령 국빈방문 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령이 자리를 비운 청와대에서는 강훈식 대통령 비서실장이 키를 잡고 비상대응체계를 점검했다. 강 실장은 전날 주간업무회의를 열어 중동 정세 불안 관련 사안을 보고받고 빈틈없는 대응을 지시한 데 이어 이날도 비서실장 주재 수석·보좌관 회의를 열고 관련 상황을 점검했다.



순방 중인 이 대통령을 대신해 이날 국무회의를 주재한 김민석 국무총리는 모두발언에서 “중동 상황이 매우 유동적”이라며 “국민안전과 재외국민 보호를 최우선으로 국가안보와 국민경제 안정을 위해 범정부적 역량을 총동원해 대응하고 있다”고 밝혔다. 김 총리는 외교부에 “전쟁 양상이 인접국에 대한 반격으로 확산되는 양상이니 해당 국가 상주 국민에 대한 대응·대피책을 특별히 잘 준비해달라”고 당부했다.



더불어민주당과 정부는 이날 긴급 당정협의회를 열어 국민안전 상황을 점검했다. 현재까지 당정이 파악한 이란·사우디아라비아·아랍에미리트(UAE) 등 중동 지역 체류 국민은 2만1000여명으로 정부는 현지 공관과 공조해 인접국 수송 등 귀국 경로 확보에 나설 방침이다. 국회 외교통일위원회 민주당 간사 김영배 의원은 “중동 13개국에 여행객 등 단기 체류자가 4000여명, 교민이 1만7000여명 등 합해서 2만1000여명의 국민이 체류하고 있는 것으로 파악했다”며 “현재 교민보호 대책과 여행객 등 숫자 파악에 집중하기로 했다”고 밝혔다.



당정은 에너지 수급 경로 확보에도 총력을 쏟는다는 방침이다. 민주당 한정애 정책위의장은 “산업적으로 200일 치 정도의 원유·가스가 어느 정도 확보된 상황이기에 당장 긴급한 문제가 생길 것으로 보지는 않는다”면서도 “관계 당국이 대체 경로 확보 등 적절한 노력을 하는 것으로 알고 있으며, 국민이 심리적으로 불안해하지 않도록 관리가 필요하다”고 말했다.



관계부처도 비상대응 체계를 가동 중이다. 황종우 해양수산부 장관 후보자는 이날 부산 중구 부산항만공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실 출근길에 기자들과 만나 중동사태에 대해 “24시간 비상대응 체제를 운영하면서 무엇보다 우리 선원과 선박의 안전에 최우선 가치를 두고 대응하고 있다”며 “국제 공급망과 국제 물류망 문제도 면밀하게 분석하고 부정적 영향이 최소화될 수 있도록 대응해 나가겠다”고 말했다.



임기근 기획예산처 장관 직무대행 차관은 이날 확대간부회의를 주재하고 “중동 지역 정세 불확실성이 큰 만큼 각별한 경계심을 갖고 향후 사태 추이를 예의 주시하며 관계부처와 함께 대응해 나가 달라”고 당부했다. 임 차관은 이어 민생에 미칠 영향을 최소화할 수 있도록 수출기업 해운·물류, 유류비, 외화예산, 재외국민보호 등 민생예산 집행 상황을 철저히 점검해 적기에 지원할 것을 지시했다고 기획처는 전했다.

