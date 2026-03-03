‘알파고 쇼크’ 10년… 이세돌, AI 다시 만난다

이세돌 9단이 ‘알파고 대국’ 이후 10년 만에 인공지능(AI)과 다시 마주 앉는다.



엔터프라이즈 에이전트 AI를 구축하는 스타트업 인핸스는 9일 서울 광화문 포시즌스 호텔 서울 아라홀에서 이세돌 9단과 함께 글로벌 캠페인을 연다고 3일 밝혔다. 이번 행사는 2016년 알파고 대국이 열렸던 바로 그 장소에서 다시 펼쳐진다는 점에서 상징성이 크다. AI와 인간의 대결을 세계에 각인시켰던 공간이, 10년 만에 또 다른 AI 실험의 무대가 되는 셈이다.

이세돌 9단이 9일 알파고와 대국 이후 10년 만에 인공지능(AI)과 다시 만난다. 사진은 이 9단이 지난해 ‘고양시 보드게임 가족 한마음 대축제’에 참석한 모습. 뉴시스

‘알파고 대국’은 인간과 AI의 관계를 근본적으로 뒤흔든 사건이었다. 구글 딥마인드가 개발한 알파고는 세계 최정상 기사였던 이세돌 9단과 5번기를 치러 4승1패로 승리했다. 특히 4국에서 이세돌 9단이 선보인 ‘78수’는 AI의 계산을 넘어선 인간 창의성의 상징으로 기록됐다. 이 대국은 전 세계에 생중계되며 인공지능 기술의 비약적인 발전을 각인시킨 동시에, 인간 고유의 직관과 상상력이 지닌 가치와 의미를 다시금 부각했다.



10년이 흐른 지금, 같은 공간에서 열리는 이번 행사는 ‘대결’의 재현이 아니라 ‘관계의 전환’에 방점이 찍힌다. 가장 큰 변화는 AI의 역할이다. 과거 알파고가 인간이 넘어야 할 ‘적(敵)’이었다면, 이번에 선보이는 AI는 인간의 의도를 이해하고 돕는 ‘에이전트’다. 단순히 수를 계산해 승패를 가르는 존재를 넘어, 인간과 상호작용하며 사고를 확장하는 ‘협력자’ 개념이다.



그 핵심 기술은 ‘온톨로지’(Ontology)다. ‘온톨로지’는 컴퓨터가 인간의 지식 구조를 이해하도록 설계된 데이터 모델로, 개념과 개념 사이의 관계를 논리적으로 정의한다.



이번 행사에서 이세돌 9단은 바둑판 위에 직접 돌을 놓지 않는다. 대신 음성으로 AI 에이전트와 대화하며 ‘미래의 바둑’을 즉석에서 설계한다. 구상 단계부터 모델 재구성, 실행과 구동에 이르기까지 전 과정을 음성 명령만으로 구현하는 방식이다. 이는 단순한 대국 재현을 넘어, 인간과 AI의 관계가 ‘대결’에서 ‘협업’으로 전환됐음을 상징적으로 보여주는 장면이 될 것으로 기대된다.



이승현 인핸스 대표는 “10년 전 AI가 인간에게 놀라움을 안겨주었던 이 장소에서 이제는 AI가 인간의 의도를 돕고 창조성을 극대화하는 파트너로 진화했음을 증명하게 돼 매우 뜻깊다”고 말했다.

