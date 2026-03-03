사유리 “21㎏ 아들 번쩍 들어…아빠 없어 못한다는 말 듣기 싫다”

방송인 사유리가 평소에 운동을 하며 체력을 관리하는 이유를 밝혔다.

3일 유튜브 채널 ‘그루니까말이야’에는 ‘엉신 사유리와 애플힙 한그루의 만남! 싱글맘들의 아주 시끄러운 오운완’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 사유리는 배우 한그루와 함께 운동에 나서며 체력 관리 비결과 육아 일상을 전했다.

사유리는 운동을 시작한 계기에 대해 MBC 예능 프로그램 ‘진짜 사나이’ 출연을 언급했다. 그는 “촬영 2주 전 체력을 키우려고 운동을 시작했다”며 “프로그램이 끝난 뒤 아이를 갖고 싶다는 생각이 들었고, 몸을 만들면 건강하게 낳을 수 있겠다고 판단했다”고 말했다.

출산 후에도 운동을 이어가는 이유는 ‘육아 체력’ 때문이라고 설명했다. 사유리는 “아이를 낳고 보니 체력이 정말 필요하더라. 운동을 하니 확실히 좋아졌다”고 밝혔다.

특히 현재 몸무게 21㎏인 아들 젠과의 일화를 전해 눈길을 끌었다. 그는 “젠은 한번 잠들면 거의 깨지 않는다. 밤에 비행기를 타고 일본에 가는데도 안 깨더라”며 “21㎏인데 아기띠를 메고 업어서 공항에서 집까지 이동했다”고 말했다.

또 “젠이 자꾸 목마를 태워달라고 한다. 남편이나 아빠가 없어서 못해준다는 말을 하고 싶지 않았다”며 책임감을 드러냈다. 이어 “목마 가능한 남자는 연락을 달라”고 농담을 덧붙여 웃음을 자아냈다.

사유리는 2020년 11월 결혼하지 않은 상태에서 정자를 기증받아 아들 젠을 출산했다. 이후 자발적 비혼모로서의 삶을 공개하며 방송 활동과 육아를 병행하고 있다.

