“조희대 사법부 쌤통”이라는 댓글 [현장메모]

입력 : 수정 :
장혜진 사회부 기자 janghj@segye.com

“조희대 사법부 쌤통이다. 꼴 좋다.”

더불어민주당의 사법3법 강행 처리 기사에 달린 댓글이다. 누군가는 ‘자초한 일’이라며 환호하고, 법원을 검찰에 이어 척결해야 할 ‘악(惡)’으로 규정한다. 응징의 광경을 구경하는 일은 일시적인 통쾌함을 줄지 모르나, 세상은 흑백 논리로 재단하기엔 훨씬 복잡하다.

민주당이 대선 전 이재명 대통령 사건을 파기환송한 대법원에 강하게 반발한 심정은 이해할 여지가 있다. 만약 조 대법원장이 임기를 지속할 수 없을 만큼 중대한 헌법 위반을 저질렀다면, 탄핵소추라는 정공법으로 책임을 물으면 될 일이다. 문제는 개별 판결에 대한 불만을 빌미로 80년 역사의 사법 시스템을 단기적 정치 계산의 도구로 삼고 있다는 점이다.

사람은 가고, 시스템은 남는다.

조 대법원장은 정년 문제로 내년 6월이면 자연인으로 돌아간다. 하지만 정치권력이 사법부에 던진 ‘신호’는 흉터처럼 박제된다. 누구나 인정하는 유능한 젊은 법조인에게 판사는 더이상 선망의 직업이 아니다. 임관 30년이 넘은 한 법관은 대형 로펌에 다니는 자녀에게 법관직을 권유했다가 “판사 월급으로는 안 된다”는 말과 함께 거절당했다. 퇴임하는 동료 법관에게 아쉬움 대신 “축하한다”는 인사가 공공연히 오가는 것이 오늘날 법원의 민낯이다.

일선에서 묵묵히 사건을 처리해온 한 중견 법관은 이번 사태에 대해 “이제 판사질 그만하고 싶다”는 짧은 소회를 남겼다. 일선 법관의 자부심과 소명의식이 마모된 자리는 결국 자본의 논리가 잠식한다. 판결문에 가져다 쓰기 좋은 정교한 서면을 낼 수 있냐, 결국 ‘비싼 변호사’를 선임할 수 있냐에 따라 승패가 갈린다.

정치적 이유에 의해 수사와 재판 절차가 복잡해지고 제도가 누더기가 될수록, 가장 큰 혜택을 보는 이들은 그 빈틈을 전략적으로 활용하는 권력층과 유력 인사들이다. 공적 책무에 헌신해온 유능한 인재들이 떠나갈수록, 평범한 이들을 지켜주던 사법의 울타리는 낮고 얇아진다. 댓글 하나로 잠시 희열을 느낀 소시민들 앞에 남은 것은 각자도생뿐이다.


장혜진 사회부 기자 janghj@segye.com 기자페이지 바로가기

