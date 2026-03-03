‘1억 공천헌금’ 김경·강선우 영장심사

‘공천헌금’ 1억원을 주고받은 혐의로 구속영장이 청구된 김경 전 서울시의원과 무소속 강선우 의원이 3일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 각각 출석했다.



서울중앙지법 이종록 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 김 전 시의원, 오후 2시30분엔 강 의원에 대한 영장실질심사를 연달아 열고 구속 필요성 등을 심리했다. 앞서 검찰은 강 의원에 대해 정치자금법과 청탁금지법 위반, 배임수재 혐의로, 김 전 시의원에 대해선 정치자금법·청탁금지법 위반, 배임증재 혐의로 각각 구속영장을 청구했다.

강선우(왼쪽), 김경.

강 의원은 영장실질심사를 받으러 법원에 출석하면서 “이런 일로 국민께 심려를 끼쳐드려 다시 한 번 죄송하다”며 “법정에서 성실하게 소명드리겠다”고 했다. 강 의원은 제8회 전국동시지방선거를 앞둔 2022년 1월 서울 용산구의 한 호텔에서 김 전 시의원에게 쇼핑백에 든 1억원을 수수한 혐의를 받고 있다. 이 돈이 김 전 시의원 공천의 대가라는 게 의혹의 골자다.



김 전 시의원과 강 의원은 서로 다른 진술을 쏟아내며 ‘진실공방’을 벌이고 있다.



김 전 시의원은 경찰에 자수서를 제출하는 등 혐의를 시인한 것으로 알려졌다. 반면 강 의원은 “쇼핑백을 받았지만 금품인 줄 몰랐고, 금품인 것을 알고는 전부 반환했다”는 입장을 고수하고 있다.



강 의원은 지난달 24일 국회의 체포동의안 표결 전 신상발언에서도 “다섯 차례에 걸쳐 총 3억2200만원을 반환했는데, 그런 제가 1억원을 요구했다고 한다”며 “1억원은 제 정치생명을, 인생을 걸 어떠한 가치도 없다”고 강조했다.



하지만 사건을 수사한 경찰은 강 의원이 김 전 시의원의 금전 제공 의사를 인지한 상태였다고 보고 구속영장을 신청했다.



경찰은 지난달 27일 강 의원의 혐의와 관련해 서울중앙지검에 1억원에 대한 기소 전 추징보전도 신청했다. 기소 전 추징보전은 피의자를 재판에 넘기기 전 범죄 수익으로 의심되는 재산을 동결하는 절차다. 법원이 이를 인용하면 피의자는 판결이 확정되기 전까지 해당 재산을 임의로 처분할 수 없다.

