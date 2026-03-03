李대통령, '필리핀 독립 영웅' 리잘 기념비에 헌화

(필리핀=연합뉴스) 한상균 기자 = 필리핀을 국빈방문한 이재명 대통령이 3일 마닐라 리잘 기념비에 헌화하고 있다. 호세 리잘은 필리핀의 국부로 추앙받는 독립운동가이다. 2026.3.3 xyz@yna.co.kr

필리핀을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 3일(현지시간) 마닐라에서의 첫 일정으로 '필리핀 독립의 아버지'라고 불리는 호세 리잘(Jose Rizal, 1861∼1896년)을 기리는 '리잘 기념비'에 헌화했다.



호세 리잘은 필리핀이 스페인의 지배를 받던 시절 독립운동을 주도했던 민족주의 사상가다.



그의 사망일이 국가기념일로 지정된 것은 물론 필리핀 정부는 1페소 동전에도 리잘의 모습을 그려 넣는 등 국가적인 존경을 받는 인물이다.

(필리핀=연합뉴스) 한상균 기자 = 필리핀을 국빈방문한 이재명 대통령이 3일 마닐라 리잘 기념비에 헌화를 마친 뒤 '도시의 열쇠' 선물을 받고 있다. 호세 리잘은 필리핀의 국부로 추앙받는 독립운동가이다. 2026.3.3 xyz@yna.co.kr

이 대통령은 이날 조현 외교부 장관과 함께 기념비를 찾았고, 필리핀 측에서는 아리엘 페냐란다 외교부 의전장, 프란시스코 모레노 마닐라 시장, 호세 에스펠레타 해군 사령관 등이 함께 했다.



이 대통령은 천천히 기념비 앞으로 걸어가 헌화했고, 이후 예포가 두 발 발사될 때는 묵념하면서 고인의 생을 기렸다.



헌화를 마친 뒤에는 필리핀 인사들과 대화를 나눴고, 필리핀 측으로부터 귀빈에 대한 예우를 상징하는 '도시의 열쇠' 선물을 전달받기도 했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지