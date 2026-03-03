현대로템, 무주에 3000억 투자해 ‘항공우주 발사체 엔진 생산기지’ 조성

현대로템㈜가 전북 무주에 항공우주 생산기지를 조성한다. 현대로템은 2034년까지 3000억원을 투자해 발사체 엔진 등에 대한 연구개발과 시험·검증·양산 기능을 갖춘 종합 생산 시설을 구축할 계획이다.

이용배 현대로템 대표이사(가운데)와 김관영 전북도지사(왼쪽), 황인홍 무주군수가 3일 전북도청에서 무주군 일원에 항공우주 생산기지를 조성하는 내용의 투자협약(MOU)을 체결한 뒤 협약서를 들어보이고 있다. 전북도 제공

현대로템은 3일 전북도청에서 전북도, 무주군과 항공우주 생산기지 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약에 따라 현대로템은 무주군 일원 부지 76만330㎡에 올해부터 2034년까지 단계적으로 3000억원을 투자해 항공우주 생산기지를 조성한다.

기지에서는 초음속 덕티드 램제트 엔진과 극초음속 이중램제트 엔진, 우주 발사체용 메탄엔진 등을 생산하며, 연구개발(R&D)과 시제품 제작, 시험·검증, 양산까지 전 과정을 한곳에서 수행하는 완결형 구조로 설계한다. 덕티드 램제트 엔진은 초음속 이상 영역에서 공기 흡입 방식으로 작동하는 차세대 추진기관으로, 장거리·고속 비행이 가능한 핵심 기술로 평가된다. 극초음속 추진기관과 우주 발사체 엔진까지 생산 범위에 포함되면서, 무주 기지는 국내 유도무기와 우주산업 분야 전략적 생산 거점으로 기능할 전망이다.

전북도는 이번 투자가 우주항공 관련 기술의 국산화와 방산 경쟁력 강화에 기여하고, 백두대간 산악지대로 산업 기반이 상대적으로 취약했던 전북 동부권의 신성장 동력으로 작용해 관련 협력업체 유치와 전문 인력 수요 증가, 정주 여건 개선 등 연쇄 효과를 기대한다. 도와 군은 향후 방산·우주항공 분야 소부장(소재·부품·장비) 기업과의 연계 협력을 강화하고, 산업단지 등 기반 시설 확충과 전문 인력 양성을 병행해 산업 생태계를 구축할 계획이다.

이용배 현대로템 대표이사(가운데)와 김관영 전북도지사(왼쪽), 황인홍 무주군수가 3일 전북도청에서 무주군 일원에 항공우주 생산기지를 조성하는 내용의 투자협약(MOU)을 체결한 뒤 손을 모으고 있다. 전북도 제공

현대로템은 1977년 설립된 현대자동차그룹 계열사로 철도·방산·플랜트 사업을 영위하는 종합 중공업 기업이다. 세계적 수준의 기술력을 바탕으로 K2 전차의 폴란드 수출을 성사시켜 K-방산의 위상을 높였고, 국내 최초 수소전기트램 양산 등 친환경 모빌리티 분야도 개척하고 있다. 최근에는 덕티드 램제트와 극초음속 추진기관, 우주 발사체 엔진 등 항공우주 분야로 사업을 확대하고 있다.

이용배 현대로템 대표는 “이번 협약은 전북과 함께 대한민국 항공우주산업의 미래를 여는 전략적 동행의 시작”이라며 “긴밀한 협력으로 항공우주 선도기업으로 도약하고 무주가 첨단 산업 거점으로 비상하는 최상의 파트너십을 실현할 것”이라고 밝혔다.

김관영 전북도지사는 “현대로템과 전북이 첨단 방산과 우주항공 산업의 중심지로 비상할 수 있음을 보여주는 확실한 신호탄”이라며 “세계적 경쟁력을 갖춘 글로벌 기업으로 성장하도록 적극 지원할 계획”이라고 말했다.

