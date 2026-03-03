봄 축제 고민이라면 ‘여기 어때?’…고령대가야축제 27일 개막

고령대가야축제가 오는 27~29일 대가야역사테마관광지 일원에서 열린다.

3일 고령군에 따르면 올해 축제는 ‘다시 시작되는 대가야’를 주제로 낮과 밤 모두 즐길 수 있는 체류형 축제로 꾸민다.

고령대가야축제의 주요 프로그램 중 하나인 100대 가야금 콘서트. 고령군 제공

올해 축제는 대가야역사테마관광지와 대가야박물관, 대가야문화누리 일원에서 즐길 수 있다. 유네스코 세계 유산인 지산동 고분군과 연계한 다채로운 프로그램으로 채웠다.

지산동 고분군 세계유산 등재 3주년과 대가야 고도 지정 스토리를 결합해 방문객에게 역사와 문화, 체험의 새로운 경험을 선사한다. 주요 프로그램은 100대 가야금 콘서트와 대가야 별빛쇼, 퍼레이드, 토크콘서트, 군민화합한마당, 가야문화권 합창 페스티벌 등이다. 100대 가야금 콘서트는 대가야의 상징인 가야금을 해설이 있는 콘서트 형식으로 구현해 축제의 정체성을 집약적으로 보여준다.

체험 프로그램도 한층 풍성해졌다. 대가야 그릴존과 고령 베리굿 딸기한상 등 지역 특산물을 활용한 미식 체험 코너도 첫선을 보인다. 방문객은 고령 돼지고기를 활용한 꼬치 요리를 직접 조리해 먹어 보고 고령 딸기를 활용해 딸기 샌드위치와 딸기 우유 등의 요리를 만들어 볼 수 있다.

대가야 유물 발굴체험와 대가야 엽서 스탬프 투어, 딸기 꽃등 만들기 등 체험 프로그램도 빼놓을 수 없다. 소규모 버스킹과 데이비드 리의 대가야 쿠킹쇼, 지산동 고분군 야간 트래킹 등 낮과 밤 모두 방문객들이 즐길 수 있는 콘텐츠도 다채롭다.

올해 축제의 또 다른 특징은 야간관광 콘텐츠 강화와 인근 관광지 연계성을 높였다는 점이다. 여기에 방문객이 축제장과 주변 관광지를 편리하게 오갈 수 있도록 했다. 대가야 수목원과 음악분수를 포함한 주요 야간 관광지와 연계한 셔틀버스 노선을 확대 운영한다.

군 관계자는 “고령대가야축제는 대한민국 문화관광축제에 2회 연속 선정되며 대가야의 역사적 가치를 대외적으로 인정받았다”며 “이번 축제를 통해 대한민국 다섯 번째 고도로 지정된 고령군의 자긍심을 높이는 한편 지역경제 활성화와 역사문화 브랜드 가치를 동시에 강화하겠다”고 말했다.

