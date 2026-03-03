국정원, ‘이란 사태’ TF 가동… “교민 안전·공급망 리스크 총력 대응”

국정원은 3일 ‘이란 사태’와 관련해 “발발 당일 중동상황 대응태스크포스(TF)를 구성하고 매일 원장 주재로 비상점검 회의를 여는 등 대응에 만전을 기하고 있다”고 밝혔다. 미국과 이스라엘은 지난달 28일 이란 테헤란을 전격 공습해 이란 최고지도자인 아야톨라 얄리 하메네이 등 지도부를 살해했다.

국정원 원훈석. 국가정보원 제공

국정원은 이날 “24시간 비상상황반 운영을 통해 중동 모든 거점의 실시간 상황 파악과 대응책 마련에 주력하고 있다”며 “우방국 정보기관과 협조해 이란·이스라엘과 미군 주둔지 거주 교민들의 안전한 대피도 적극 지원하고 있다”고 말했다.

경제 분야와 관련해서는 공급망 리스크 요인을 면밀히 모니터링해 유관기관들에 신속하게 정보를 제공한다. 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 에너지ㆍ물류ㆍ방산ㆍ조선 및 업계 전반의 현장 상황에 대해서도 일제 점검 중이다. 중동 불안정성을 세력 재건 기회로 활용해 테러단체들이 대형 테러를 시도할 가능성이 있다고 보고, 국내외 테러 위협 진단과 차단 활동도 강화할 방침이다.

국정원 관계자는 “차장이 매일 총리 주관 중동 상황점검 긴급 관계부처회의에 참석하고 있다”며 “국익과 교민 안전을 수호하는 데 가용한 정보역량을 총동원하겠다”고 강조했다.

