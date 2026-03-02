정월대보름.. 금줄에 메단 소원 종이 [한강로사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

2일 서울 종로구 국립민속박물관에서 열린 ‘병오년 정월대보름 한마당’ 행사에서 관람객들이 로비에 설치된 달집의 금줄에 한 해의 소망을 적은 소원 종이를 매달고 있다.

2일 서울 종로구 국립민속박물관에서 열린 ‘병오년 정월대보름 한마당’ 행사에서 관람객들이 액을 막아주는 제웅(짚으로 만든 사람 모양의 물건)을 만들고 있다.

국립민속박물관은 2일 '병오년 정월대보름 한마당' 행사를 개최하였다. 음력 1월 15일인 정월대보름은 일 년 중 첫 보름달이 뜨는 날이다. 농경 사회에서는 한 해 농사의 시작을 알리는 중요한 명절로, 함께 달맞이를 하며 소원을 빌고 달집태우기, 연날리기 등을 즐기기도 했다.

관람객들은 박물관 로비에 설치된 달집의 금줄에 한 해의 소망을 적은 소원 종이를 매달며, 정월대보름의 전통을 체험했다. 액운을 멀리 날리는 액막이 연, 액을 막아주는 제웅(짚으로 만든 사람 모양의 물건)을 만들거나 대보름과 관련한 풍속을 영상으로 만날 수 있다.

