브라운아이드걸스 '데뷔 20주년' 기념샷…언니들의 여전한 우정

브라운아이드걸스(Brown Eyed Girls). 제아 인스타그램

걸그룹 브라운아이드걸스(Brown Eyed Girls)가 데뷔 20주년을 맞아 한 자리에 모여 근황을 전했다.

제아는 2일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "브아걸 20주년 축하해!"라는 글과 함께 멤버들의 모습이 담긴 여러 장의 사진을 게시했다.

사진에는 데뷔 20주년을 맞아 한 자리에 모인 나르샤, 미료, 제아, 가인이 축하 케잌 앞에서 포즈를 취하는 모습이 담겼다.

브라운아이드걸스(Brown Eyed Girls) 제아. 제아 인스타그램

여기에 더해 제아는 케잌을 든 자신의 사진과 함께 "새겨진 레터링 처럼 이제 겨우 20년 했으니 지금부터 시작이다"라고 앞으로의 다짐을 전했다.

사진이 게시되자 멤버 가인과 결혼 예능 MBC '우리 결혼했어요'에서 남편으로 호흡을 맞췄던 2AM 조권은 댓글로 "다가와서 나를 깨우고. 브아걸 SBN 20주년 축하드려요"라고 응원했고, 애프터스쿨 출신 가희도 "최고"라고 말했다.

특히, 프로포폴 약물 논란으로 긴 시간 모습을 드러내지 않던 가인도 6년 만에 자신의 셀카를 올리며 사회관계망서비스(SNS)활동을 재개해 관심이 집중됐다.

브라운아이드걸스(Brown Eyed Girls) 가인. 가인 인스타그램

한편, 브라운아이드걸스(Brown Eyed Girls)는 2006년 1집 'Your Story'로 데뷔해 'Hold The Line', '아브라카다브라'(Abracadabra)', My style', '어쩌다', 'Sign', 'Sixth Sense'(식스센스) 등 수많은 명곡을 남긴 걸그룹이다.

이들의 전성기는 2010년으로 수많은 히트곡과 인기로 당시, 한국대중음악상 최우수댄스 일렉트로닉 노래상과 음반상을 수상하기도했다.

가장 최근 활동으로는 2024년 4월 발매한 앨범 'Cherry Blossom Love'가 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지