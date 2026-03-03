[경제 단신] 아이오닉9 ‘3관왕’ EV 특별 프로모션 외

아이오닉9 ‘3관왕’ EV 특별 프로모션

현대차는 대형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV·사진) 아이오닉9의 ‘국내 자동차상 3관왕’ 달성을 기념해 전기차(EV) 특별 프로모션을 진행한다고 2일 밝혔다. 아이오닉9은 지난달 한국자동차기자협회(KAJA) 등 3개 기관이 수여하는 ‘올해의 차’를 석권했다. 현대차는 이달 계약 후 4월 내 출고 고객을 대상으로 아이오닉5·6·9, 코나 일렉트릭 등 승용 전기차에 100만원 할인 혜택을, 포터 일렉트릭, ST1(샤시캡 제외) 등 소형화물 전기차에 50만원 할인 혜택을 제공한다. 15일까지 보름간 매일 최대 1040만원 상당의 차량 할인 쿠폰을 주는 룰렛 이벤트도 진행한다. 현대차 공식 홈페이지에서 참여할 수 있으며 1등(매일 1명)은 300만원, 2등(매일 5명)은 100만원의 쿠폰이 제공된다.



CJ올리브영 글로벌몰 올 첫 시즌세일



CJ올리브영이 7일까지 글로벌몰 버전 올영세일, 시즌세일을 펼친다. 시즌세일은 글로벌몰에서 연간 4회(3, 6, 9, 12월) 열리는 정기 할인 행사다. 한국에서 가장 인기 있는 K뷰티 제품을 합리적 가격으로 구매할 수 있도록 국가별 할인 혜택을 다양화했다. 보습을 위한 기초부터 분위기 전환을 위한 색조, 트렌디한 웰니스 상품까지 ‘K라이프스타일’의 모든 것을 만날 수 있다. 매일 세일 대표 상품 4∼7종을 선별해 하루만 추가 할인 가격에 선보이는 ‘오늘의 특가’를 진행하고, 글로벌 고객이 많이 찾는 히어로·트렌딩 브랜드를 선정해 제안한다. 접속 지역에 따라 30% 이상 할인하는 장바구니 쿠폰 등도 지급한다.



홈플러스도 개당 99원 생리대 판매



홈플러스는 개당 평균 99원 하는 국내 생산 초저가 생리대를 판매한다고 2일 밝혔다. 100% 국내에서 생산한 ‘샐리의법칙 니즈원 생리대’ 4종이다. 중형 14매(1380원), 대형 10매(1480원), 오버나이트 8매(1480원), 팬티롱라이너 18매(1480원)로 구성했다. 1인당 종류별로 5개까지 살 수 있다. 해당 생리대는 협력사와 손잡고 파는 제조사 브랜드(NB) 상품이다. 홈플러스는 생리대 가격 안정을 위해 브랜드보다 제품에 집중하고 이익을 최소화하는 방식을 택했다고 설명했다. 이달 중 다른 브랜드 초저가 생리대도 판매할 계획이다.

