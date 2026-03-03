광주·전남 7월부터 ‘한지붕’…“국가균형발전의 초석” 환영

전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법이 국회 본회의를 통과하자 6·3 지방선거에서 통합시장으로 출마 예정인 더불어민주당 후보군은 국가균형발전의 초석을 놓았다며 일제히 환영 입장을 표명했다. 이번 행정통합으로 전남광주특별시는 1명의 통합교육감을 뽑게 된다.



강기정 광주시장은 2일 국립5·18민주묘지를 참배한 뒤 낸 입장문에서 “광주·전남이 수도권 일극 체제를 끝내고 국가균형발전의 새로운 주연으로 화려하게 등장하는 역사적인 순간”이라고 밝혔다.

김영록 전남도지사는 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “반도체·인공지능(AI)·에너지·로봇과 같은 첨단산업을 선도하는 미래형 선도 도시로 자리매김할 것”이라고 환영했다.



민주당 민형배 의원(광주 광산을)은 “이번 특별법 의결에 따른 시도 통합은 단순한 행정구역의 결합이 아니다”고 평가했고 같은 당 신정훈 의원(전남 나주화순)은 “통합이 이름에 그치지 않고 일자리 확대와 기업 투자, 교육·의료·교통 등 시도민의 삶으로 이어지도록 하겠다”고 강조했다. 통합시장 출마를 검토 중인 주철현 의원과 정준호, 이개호 의원 등도 “전남광주의 새로운 도약이 시작됐다”는 취지의 입장을 밝혔다.



특별법에는 기존 단체장 재임 횟수는 통합특별시장이나 통합교육감의 재임 횟수에 포함하는 연임규정을 뒀다. 재선의 김 지사의 경우 이번에 당선되면 3선 제한 규정에 따라 다음 선거에 나오지 못한다.



하나의 특별시의회로 통합되는 광역의회의 의원 정수를 조정해야 한다는 목소리도 나온다. 통합특별시의회 구성과 관련해 특별법 부칙 제3조는 의원 정수 산정 시 광주와 전남의 인구와 지역 대표성을 함께 고려하도록 특례를 뒀다. 전남도의원은 61명으로 광주시의원(23명)보다 3배가량 많다.



특별시교육감 후보로는 김대중 전남도교육감과 이정선 광주시교육감이 재선 도전에 나설 것으로 예상된다. 이밖에 광주지역 민주진보진영 단일후보로 결정된 정성홍 전 전교조 광주지부장과 장관호 전 전교조 전남지부장, 강숙영 전남도교육청 장학관, 김해룡 전 여수교육지원청 교육장 등이 후보로 나설 것으로 예상된다.



하지만 통합시 주청사를 어디에 둘지 등 행정·예산 기능 분배와 교육 체계 변화 등에 대한 우려의 목소리도 나온다. 전남 무안의 한 교사는 “전남은 지역마다 교육 여건이 다른데 통합 이후 작은 학교 통폐합이 추진될 경우 농어촌 학생들이 피해를 볼 수 있다”고 지적했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지