[이코노 브리핑] 신한銀 ‘공급망 지급결제 플랫폼’ 출시 외

신한銀 ‘공급망 지급결제 플랫폼’ 출시

신한은행이 중소기업 간 상거래의 투명성을 높이고 결제 효율성을 강화하기 위해 ‘공급망 지급결제 플랫폼’을 출시했다고 2일 밝혔다. 이 플랫폼은 기업 간 거래에서 관행적으로 이뤄지던 수기 장부 기반 거래를 디지털 방식으로 전환해 결제 지연에 따른 위험을 줄이기 위해 마련됐다. 대기업 공급망과의 연계가 가능하도록 설계됐다. 중소기업이 별도의 복잡한 시스템 구축 없이 쉽게 도입할 수 있도록 접근성을 높였다.

하나銀, 군 장기간부 도약적금 내놓아

하나은행이 3일 장기복무 군간부 대상 특화 상품인 ‘하나 장기간부 도약적금’을 출시한다. 이 상품은 국방부 예산으로 납입금액의 100%를 매달 재정지원금으로 적립해 납입 원금의 2배 이상을 모을 수 있다. 기본금리 연 5.5%에 군 급여 이체와 하나카드 결제 등 조건을 충족할 경우 최대 연 0.5%의 우대 금리를 추가 제공한다. 가입금액은 10만원 이상 30만원 이하이며 가입기간은 3년이다.

증권사, ISA 10주년 맞아 공동 이벤트

개인종합자산관리계좌(ISA) 도입 10주년을 맞아 증권사들이 공동으로 고객 이벤트를 진행한다. 금융투자협회는 21개 증권사와 함께 3일부터 이달말까지 신규 개설, 추가 납입, 계좌 이전 고객 등에게 혜택을 제공하는 행사를 진행한다고 2일 밝혔다. 2016년 3월 도입된 절세형 상품인 ISA는 직접 금융상품을 투자·운용할 수 있는 투자중개형 도입 이후 급성장해 지난 1월말 기준 가입자 800만명, 가입 금액 50조원을 돌파했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지