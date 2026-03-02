봄이면 한국 찾는 물범, 집 잃고 벼랑 끝…3월 멸종위기 선정

기후에너지환경부가 봄이면 우리나라 백령도를 찾아오는 물범을 3월 ‘이달의 멸종위기 야생생물’로 선정했다고 2일 밝혔다.

물범은 대체로 회색 또는 황갈색을 띠며 온몸에 털색보다 어두운 색의 점들이 있다. 몸길이는 약 1.4~2m이고 몸무게는 약 80~130㎏이다. 앞머리가 둥글면서 높고, 귓바퀴는 없으며 목은 짧은 편이다. 얼굴의 점무늬 유형을 이용해 개체 구분이 가능하다.

물범은 대체로 회색 또는 황갈색을 띠며 온몸에 털색보다 어두운 색의 점들이 있다. 국립수산과학원 고래연구소 제공

물범은 전 세계적으로 북서태평양, 캄차카 반도, 오호츠크해에서 주로 관찰되며 겨울부터 봄 사이에는 얼음이 있는 수역에서 머물고 늦은 여름부터 가을에는 연안으로 이동한다.

우리나라 대표적인 물범 서식지는 서해안 백령도다. 2024년 기준 약 300개체 이상이 발견되고 있다. 백령도 물범은 겨울철 중국 발해만의 유빙 위에서 번식을 마친 뒤 봄부터 우리나라로 남하해 가을까지 백령도에 머물다 겨울이 되면 다시 번식을 위해 중국 발해만으로 이동한다.

과거에는 모피를 얻기 위한 무분별한 포획이 가장 큰 개체수 감소 요인이었다. 지금은 어구에 의한 혼획, 연안개발과 선박 이동으로 인한 교란 및 서식처 파괴 등이 개체수 감소의 주요 원인으로 꼽힌다. 이에 기후부는 2022년 물범을 멸종위기 야생생물 II급에서 I급으로 등급을 상향한 바 있다.

물범과 같은 멸종위기 야생생물 Ⅰ급을 허가 없이 포획·채취·훼손하거나 죽이는 경우 ‘야생생물 보호 및 관리에 관한 법률’에 따라 5년 이하의 징역 또는 500만원 이상 5000만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지