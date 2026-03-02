'왕사남', 900만 넘겼다…천만 '카운트다운'

영화 '왕과 사는 남자'가 개봉 27일 만에 누적 관객수 900만명을 돌파했다.

2일 배급사 쇼박스에 따르면 '왕과 사는 남자'는 이날 오후 누적 관객수 900만명을 넘었다.

‘왕과 사는 남자’ 한 장면. 쇼박스 제공

전날 하루 동안에만 81만여 명이 관람하며 최대 일일 관객수를 기록했다.

이에 설 연휴였던 지난달 17일 기록한 자체 최고 일일 관객수 66만명을 훌쩍 넘겼다. 개봉 4주차에 일일 최고 관객수를 기록하는 건 이례적이다.

'왕과 사는 남자'가 누적 관객 1000만명을 넘기게 되면, 2024년 마동석 주연의 영화 '범죄도시4' 이후 2년 만에 1000만 영화가 탄생하게 된다.

이 작품은 조선시대를 배경으로 숙부에게 배신 당해 폐위 된 단종이 청령포로 유배 가게 되고, 그 마을 촌장 엄흥도를 만나면서 벌어지는 이야기를 그린다.

유해진이 엄흥도를, 박지훈이 단종을 연기했다. 이와 함께 유지태·전미도·이준혁·안재홍 등이 출연했다.

연출은 각종 예능프로그램 출연으로 익숙한 장항준 감독이 맡았다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지