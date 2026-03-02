"삼일절, 日에서 태극기 흔들어"… '뉴진스 퇴출' 다니엘 근황

그룹 뉴진스 출신 다니엘이 삼일절에 도쿄 마라톤 현장에서 포착됐다. 뉴시스

그룹 뉴진스 출신 다니엘이 삼일절에 도쿄 마라톤 현장에서 포착됐다.

지난 1일 다니앨의 팬은 자신의 X(구 트위터) 계정에 다니엘의 영상을 게재했다.

영상 속 다니엘은 볼캡에 선글라스를 착용하고 태극기를 흔들고 있었다. 다니엘이 도쿄 마라톤 현장을 찾은 것은 러닝 크루 언노운(Unknown)을 이끄는 가수 지누션의 션을 응원하기 위해서인 것으로 알려졌다. 다니엘 역시 평소 션과 함께 새벽 러닝을 하고 마라톤에 참여하는 등 크루에서 활동하고 있다.

환하게 미소 지으며 태극기를 흔드는 모습에 팬들은 “일본 팬도 많아 쉽지 않았을 텐데 멋있다”, “다니엘이 자랑스럽다”, “응원하는 모습도 멋있고 다니엘의 용기도 멋있다” 등 응원의 목소리를 보냈다.

뉴진스의 소속사 어도어는 지난해 다니엘과의 전속계약 해지를 알렸다. 다니엘 인스타그램 캡처

한편, 뉴진스의 소속사 어도어는 지난해 12월 29일 다니엘과의 전속계약 해지를 알렸다. 또 다니엘 등을 상대로 431억원 규모의 위약벌 및 손해배상 소송을 제기했다.

해인과 혜인, 하니는 뉴진스로 복귀하였고 민지는 현재 어도어와 복귀를 논의 중에 있으나 다니엘은 계약 해지로 사실상 뉴진스에서 퇴출당하였다.

이에 다니엘은 최근 개인 사회관계망서비스(SNS) 계정을 개설해 팬들과의 소통에 나서고 있다.

이런 가운데 다니엘의 모습을 본 팬들은 “얼른 다니엘이 다른 무대에서 활동을 이어갔으면 좋겠다”, “밝은 미소를 보니 마음이 조금 놓인다”, “잘 지내고 힘든 시간 이겨냈으면 좋겠다” 등의 반응을 보이고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지