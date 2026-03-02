삼성바이오에피스, 창립 14주년 기념 행사 진행

삼성바이오에피스가 지난달 27일 인천 송도 사옥에서 창립 14주년(2월 28일) 기념행사를 개최했다고 2일 밝혔다. 이날 행사에서는 우수 직원 및 부서에 대한 시상이 진행됐으며, 새로운 시작을 상징하는 살구나무를 심는 기념식수 행사가 열렸다.
또한 ‘세계 희귀질환의 날(2월 28일)’을 기념해 비정부·비영리 기관(NGO) ‘세이브더칠드런’과 함께 희귀질환을 앓고 있는 아동들을 위한 모금, 굿즈 나눔 및 기부 활동, 구급함 제작, 응원 카드 작성 등의 다채로운 지역사회 공헌 활동도 전개했다.
현재 삼성바이오에피스는 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH), 비정형 용혈성 요독 증후군(aHUS), 시신경 척수염(NMOSD) 등의 희귀질환 치료제 에피스클리(EPYSQLI®)를 비롯해 다양한 질환 분야에서 국내에 총 11개의 바이오시밀러 제품을 공급하고 있다.
삼성바이오에피스 김경아 사장은 “고품질 바이오의약품을 통한 환자의 삶의 질 향상을 위해 지난 14년간 노력해 온 회사의 성과와 열정을 바탕으로, 앞으로도 사회의 존중을 받는 기업으로 한층 더 거듭나도록 지속 성장하겠다”고 말했다.
한편, 2012년 2월 설립된 삼성바이오에피스는 지난해 연간 실적으로 1조6720억원을 기록하며 최대 매출을 달성했다. 지난해 11월 설립된 투자 지주회사 삼성에피스홀딩스 산하에서 경쟁력 있는 바이오시밀러 파이프라인을 확대하고 항체-약물 접합체(ADC) 분야 중심의 신약 개발 사업도 적극 추진하고 있다.
