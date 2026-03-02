김진태 지사, 시각장애 마라토너 ‘눈’ 돼 10㎞ 완주…3·1절 감동 레이스

김진태 강원도지사가 3∙1절을 맞아 이달 1일 열린 ‘제27회 강원도민 건강달리기대회’에서 시각장애인 마라토너 ‘눈’이 돼 10㎞ 코스를 함께 완주하면서 도민들에게 깊은 감동을 선사했다.

김진태 강원도지사가 3∙1절을 맞아 이달 1일 열린 ‘제27회 강원도민 건강달리기대회’에서 시각장애를 가진 김기동 목사와 손목에 끈을 연결하고 가이드 러너로 함께 달리고 있다. 강원도 제공

김 지사는 이날 마라톤에서 시각 장애를 가진 화천 2포병여단 100대대 횃불교회 담임목사인 김기동(47) 목사와 끈으로 손목을 연결한 채 달렸다. 두 사람을 이은 끈에는 ‘잘될거야, 강원!’이라는 문구가 새겨졌다.

김 지사는 혼자 뛰기도 쉽지 않은 구간을 김 목사가 안전하게 달릴 수 있도록 방향을 제시하고 속도를 조절하는 ‘가이드 러너’ 역할을 자처했다. 두 사람은 대회 일주일 전부터 춘천 하중도 일대에서 훈련을 하며 호흡을 맞춘 것으로 전해진다.

시각장애 1급인 김 목사는 2019년 상세 불명의 시신경 위축으로 시력을 잃는 시련을 겪었다. 비장애인 시절 마라톤 풀코스를 수차례 완주했던 김 목사는 실명 이후 한때 실의에 빠지기도 했으나 장애인 인식 개선 교육을 계기로 작년부터 다시 운동화 끈을 묶으며 희망의 레이스를 재개했다.

김진태 강원도지사가 3∙1절을 맞아 이달 1일 열린 ‘제27회 강원도민 건강달리기대회’에서 시각장애를 가진 김기동 목사와 손목에 끈을 연결하고 가이드 러너로 함께 달리고 있다. 강원도 제공

이날 두 사람은 59분 30초라는 우수한 기록으로 나란히 결승선을 통과했다. 힘든 레이스를 마치고 결승선에서 두 사람이 뜨거운 포옹을 나누자 현장에 있던 참가자와 시민들은 아낌없는 박수와 환호를 보내기도 했다.

마라톤을 완주한 김 목사는 "시각장애인인 제가 달릴 수 있다는 사실이 너무 좋았다"며 "장애는 결코 불가능이 아니라 사회의 다양한 영역에서 충분히 가능하다는 것을 보여준 뜻깊은 계기가 되었길 바란다"고 소회를 전했다.

김진태 강원도지사가 3∙1절을 맞아 이달 1일 열린 ‘제27회 강원도민 건강달리기대회’에서 시각장애를 가진 김기동 목사와 10㎞를 완주한 뒤 포옹하고 있다. 강원도 제공

김진태 지사는 "장애인과 비장애인이 ‘같이’함을 통해 ‘가치’를 만들어가는 아름다운 세상을 달렸다"며 "마지막에 저보다 목사님이 더 힘을 내주셔서 우수한 기록으로 완주할 수 있었다. 이런 기회를 만들어주신 것에 대해 감사드린다”고 화답했다.

이어 “오늘 경험을 바탕으로 도민 한 분 한 분의 보폭에 맞춰 함께 뛰며, 늘 곁에서 숨소리까지 귀 기울이는 ‘도민 공감 행정’을 실천하겠다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지