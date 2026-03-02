LS-VINA, 베트남서 매출 1조 달성…“2030년 10억달러 정조준”

LS에코에너지는 지난 1일(현지시간) 베트남 하이퐁에서 베트남 생산법인 LS-VINA(비나) 창립 30주년 기념식을 개최했다.

지난 1일(현지시간) 베트남 하이퐁 사업장에서 열린 LS-비나(VINA) 창립 30주년 기념식에서 구본규 LS전선 대표, 이상호 LS에코에너지 대표, 장동욱 LS-VINA 대표(오른쪽 네 번째부터)가 기념 사진을 촬영하고 있다. LS전선 제공

1996년 출범한 한-베트남 수교 1세대 기업인 LS-VINA는 베트남 경제 개방 초기부터 현지 전력 인프라 구축 사업에 참여했다.

설립 초기 약 60억원 규모였던 이 기업의 매출은 현재 약 1조원 수준으로 확대됐다.

회사 측은 LS-VINA가 현재 아세안 지역 1위 전선 기업으로 자리 잡았으며, 베트남에서 초고압 케이블을 직접 생산·공급할 수 있는 유일한 기업이라고 설명했다.

베트남전력청(EVN)의 핵심 공급업체로 현지 전선 시장 점유율 1위를 유지 중이며, 초고압 부문에서는 약 80%의 점유율을 기록하고 있다.

하이퐁 생산기지에서는 고압(HV), 중·저압(MV·LV) 케이블과 가공선 등을 생산한다. 내수 중심으로 출발했지만, 현재는 아세안은 물론 유럽과 북미 등으로 수출을 확대해 베트남 최대 전선 수출 기업으로 성장했다.

최근에는 동남아 AI 데이터센터 전력망과 유럽, 싱가포르, 호주 등지의 전력망 프로젝트를 수주하며 사업 영역을 넓히고 있다. LS-VINA는 2030년 매출 10억달러(약1조4500억원) 달성을 목표로 글로벌 전력 인프라 사업을 강화할 계획이다.

구본규 LS전선 대표는 “허허벌판에서 시작해 불가능을 가능으로 바꿔 온 현지 임직원들의 노력에 깊이 감사드린다”며 “LS-VINA가 글로벌 톱티어 전력 인프라 기업으로 도약하는 앞으로 30년의 새로운 여정에서 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

