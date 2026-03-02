이란 실권자 라리자니 "미국과 협상 안한다" 항전의지 강조

최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망한 후 이란 군사·안보 총괄권을 가진 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장이 2일(현지시간) "미국과 협상하지 않을 것"이라며 항전 의지를 재강조했다.



라리자니 사무총장은 이날 소셜미디어(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글을 통해 이란이 오만과의 중재를 통해 미국과 협상을 시도하고 있다는 월스트리트저널(WSJ)의 보도 내용을 리트윗한 뒤 협상 의지가 없다는 점을 짧게 밝혔다.

알리 라리자니 이란 국가안보회의 사무총장. AP연합뉴스

아울러 다른 게시글을 통해 "트럼프의 망상적 환상이 이 지역을 카오스에 빠뜨렸다"며 맹비난했다.



뉴욕타임스(NYT) 보도에 따르면 라리자니는 지난달 28일 공습 전 하메네이로부터 국가 운영 업무를 위임받은 인물이다.



미국과 이스라엘의 공습 표적 대상에도 올랐던 것으로 알려졌으나 이번 공습을 피했다.



이란 전문가들은 라리자니가 하메네이의 오른팔로까지 불렸던 모하마드 모흐베르 전 부통령과 함께 전시 상황서 실권을 쥐게 될 것이라고 전망한다.



미국과 이란은 이란의 핵 프로그램, 미사일 체계, 역내 대리세력 지원 등을 두고 협상을 벌였으나 접점을 찾지 못했다.



트럼프 대통령은 지난달 28일 이란을 공격한 뒤 단시간에 군사력 사용이 끝날 수도 있다고 언급하는 등 재협상 가능성을 시사하기도 했다.



그는 이날 언론 인터뷰에서는 외교적 해법에 복귀할 가능성에 대해 "모르겠다"며 이란이 미국 요구 조건을 지금까지 만족하지 못했다고 말했다.



그는 앞으로 이란에 대한 공격이 얼마나 이어질지에 대해 "큰 나라인 만큼 4주 정도, 아니면 그보다 짧게 걸릴 것"이라고 답변했다.

<연합>

