이효리, 반려견들과의 일상공개에 온라인 갑론을박

가수 이효리가 반려견들과의 일상을 공개했다.

2일 연예계에 따르면 이효리는 최근 자신의 소셜미디어에 "힘들고 엉망진창이라 느껴지시나요? 하지만 훗날 뒤돌아보면 가장 행복했던 순간이었음을"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

이효리 집. SNS 캡처

공개된 사진 속 방바닥에는 이불과 매트가 펼쳐져 있고, 반려견들은 제각각 자리를 잡은 채 낮잠을 즐기고 있다.

또 다른 사진에는 이효리가 이불 위에 누워 잠든 모습이 담겼다. 그의 주변을 여러 마리 반려견이 둘러싸고 지키듯 자리했다.

정돈되지 않은 공간이지만, 그 안에는 오래 함께한 시간의 온기가 스며 있다.

다만 일부 누리꾼들은 "사진만 봐도 개털이 날리는 것 같아 지저분해 보인다", "반려동물 키우는 건 이해하지만 정리는 해야 하는 것 아니냐" 등의 의견을 내놓으며 위생 문제를 지적했다.

반면 이들에 반박하는 의견이 더 주를 이뤘다. 누리꾼들은 " 본인들이 행복하다는데 왠 훈수질", "이효리만큼 강아지한테 애정으로 키우는 사람 있을까 싶다", "별개 다 불편하네" 등의 반응을 보였다.

<뉴시스>

