웬디, 첫 월드 투어 앙코르 콘서트 성료… 레드벨벳 '완전체' 등장

웬디의 앙코르 콘서트가 성황리에 막을 내렸다. 어센드 제공

웬디는 지난달 28일부터 3월 1일까지 서울 송파구 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나에서 ‘2025-26 웬디 첫 번째 월드 투어 : 위얼라이브 앙코르’(‘2025-26 WENDY 1st WORLD TOUR W:EALIVE ENCORE’)를 개최해 팬들과 다시 한 번 특별한 시간을 보냈다.

웬디는 미니 3집 ‘Cerulean Verge’의 수록곡 ‘Fireproof’로 무대의 포문을 열었다. 이어 자신의 첫 자작곡 ‘Hate²’를 비롯해 ‘Queen Of The Party’, ‘Best Ever’, ‘Chapter You’ 등을 선곡해 공연 초반부터 분위기를 단숨에 끌어올렸다.

특히 웬디는 커버곡 무대를 포함한 다채로운 세트리스트로 관객들의 큰 호응을 얻었다. 지난해 웹예능 ‘리무진서비스’ 출연 당시 가창해 화제를 모았던 박지윤의 대표곡 ‘환상’과 KBS2 예능 ‘방판뮤직 : 어디든 가요’에서 깊은 인상을 남긴 박화요비의 ‘그런 일은’도 선보였다.

다양한 플레이리스트로 콘서트를 채운 웬디. 어센드 제공

여기에 대중의 큰 사랑을 받았던 OST 곡들로 특별함을 더했다. ‘키스는 괜히 해서!’의 ‘한마디면 돼요’, ‘이 사랑 통역 되나요’의 ‘Daydream’을 무대에 올려 관객들에게 깊은 울림을 선사했다.

이후 웬디는 관객들의 앙코르 요청에 힘입어 ‘Best friend’, ‘EXISTENTIAL CRISIS’까지 진행하며 공연장을 환호로 물들였다. 그뿐만 아니라 팬들의 사랑과 함성에 보답하기 위해 객석 이곳저곳을 누비며 팬들과 더욱 가까이서 호흡했다.

공연 말미 웬디의 애정 어린 소감은 팬들을 뭉클하게 했다. 그는 “여러분들의 변함없는 사랑이 있었기에 앙코르 콘서트까지 진행할 수 있었다”며 “소중한 추억 만들어줘서 진심으로 감사드린다. 평생 함께하자”고 전했다.

웬디의 콘서트를 응원하기 위해 모인 레드벨벳 멤버들. 웬디 인스타그램 캡처

한편, 웬디는 2일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “승완이와 함께 완성한 W:ealive”라는 문구가 적힌 플랜카드를 들고 레드벨벳 멤버들과 함께 찍은 사진을 공개했다.

레드벨벳 멤버들은 웬디의 첫 솔로 월드 투어 앙코르 콘서트 ‘위얼라이브(W:ealive)’ 현장을 찾아 응원에 나서며 변치 않은 우정을 자랑했다.

레드벨벳이 ‘완전체’로 모인 것은 2025년 2월 8일 진행된 레드벨벳 10주년 기념 팬콘 투어 이후 처음이라는 점에서 팬들이 가장 보고 싶었던 모습 중 하나라는 이야기가 나오고 있다.

10주년 기념 콘서트 이후 멤버들은 각자의 자리에서 개인 활동에 집중해 왔던 바, 한자리에 모인 멤버들의 모습을 본 팬들은 이들의 완전체 활동에 대한 기대를 더하고 있다.

