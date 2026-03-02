李 “싱가포르 부동산 정책에 관심…사회 문제 안 되는 점 놀라워”

싱가포르를 국빈 방문하고 있는 이재명 대통령은 2일 타르만 샨무가라트남 싱가포르 대통령과 만나 “이번 방문을 계기로 싱가포르의 부동산 정책에 대해서도 많이 배워 가야 될 것 같다”고 말했다.

이 대통령은 싱가포르 국빈 방문 이틀째인 이날 오전 싱가포르 정부청사에서 진행된 타르만 대통령과의 면담 자리에서 “싱가포르와 대한민국의 유사점 중에 하나는 좁은 국토에 많은 사람들이 살고 있다는 점”이라며 이같이 말했다. 이 대통령은 “정말로 놀라운 점은 이 좁은 국토에서 엄청난 경제적 성장을 이뤄냈으면서도 주택 문제나 부동산 문제로 전혀 사회문제가 되지 않고 있다는 점”이라며 “제가 오래전 성남시장으로 일을 할 때부터 싱가포르의 부동산 정책에 대해서 각별한 관심이 있었다”고 했다.

싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 로렌스 웡 싱가포르 총리가 2일(현지시간) 싱가포르 외교부에서 공동언론발표를 마친 후 악수하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 싱가포르 공직 사회의 청렴성에 대해서도 언급했다. 이 대통령은 “우리가 배워야 될 점이 (싱가포르) 공직 사회의 청렴성, 역량이 참으로 뛰어나다는 것”이라며 “포상과 벌이 명확하고, 또 역량에 따른 보수가 민간기업에 거의 준하는 정도여서 부정부패에 연루될 여지를 미리 없앤 것도 참으로 배울만한 점”이라고 강조했다.

타르만 대통령은 이 대통령에게 “대통령께서 동남아의 첫 번째 국가로 저희 나라를 찾아주신 것으로 알고 있다”며 “이번에 오신 계기가 저희 양국이 전략적 동반자 관계로 격상한 지 얼마 되지 않았다는 점에서 더 의미가 있는 것 같다”고 말했다. 타르만 대통령은 “양국 관계는 지금 글로벌 환경이 매우 불안정한 상황에서 더욱더 의미가 있다”며 “예전에는 예측 가능했던 많은 것들이 이제는 더이상 예측하지 않은 상황이다. 이러한 가운데 싱가포르와 한국 같은 친구의 국가들은 더욱 관계를 강화해 나가야 된다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지