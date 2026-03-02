서석영·이선희 경북도의원, ‘법률저널 2026 지방의정대상’ 수상

경북도의회 이선희 기획경제위원장(청도)과 서석영 의원(포항)은 지난달 28일 서울 DMC첨단산업센터에서 열린 ‘2026 지방의정대상’ 시상식에서 우수상과 최우수상을 각각 수상했다고 2일 밝혔다.

이선희 위원장은 평소 “정치는 말이 아니라 결과로 증명되어야 한다”는 신념을 강조해왔다.

경북도의회 이선희 기획경제위원장(왼쪽, 청도)과 서석영 의원(포항)이 지난달 28일 서울 DMC첨단산업센터에서 열린 ‘2026 지방의정대상’ 시상식에서 우수상과 최우수상을 각각 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 경북도의회 제공

주민의 삶을 실질적으로 개선하기 위해 행정의 집행 과정과 예산의 흐름을 면밀히 살피고, 문제 제기에 그치지 않고 자치법규 입안과 제도 정비로 이어지는 구조를 만드는 데 주력해왔다는 평가다.

현장의 목소리와 객관적 데이터를 함께 살피는 균형 잡힌 판단을 통해 공정한 예산 운용과 책임 있는 행정 시스템 확립을 추구해왔으며, 지역 간·세대 간 격차를 완화하고 여성·청년·지역기업이 공정하게 도전할 수 있는 환경 조성에 힘써왔다.

2025년 한 해 동안 본회의 전회 출석을 지키며 의정활동의 기본을 충실히 이행했고, 공공와이파이 활성화 조례를 통한 디지털 접근성 강화, 첨단재생의료산업 육성 조례를 통한 미래 산업 기반 마련, 적극행정 운영 조례 전부개정을 통한 책임 행정 체계 정비 등 생활 편익과 산업 경쟁력, 행정 혁신을 함께 담아낸 자치법규 정비 성과를 이뤄냈다.

또한 다양한 현장 간담회와 토론회를 통해 도민과 직접 소통하고, 전문교육에 적극 참여하며 스스로 의정 역량을 꾸준히 점검해왔다.

이선희 위원장은 “단순 활동 성과에 머무르지 않고, 제도화한 정책이 현장에서 제대로 이행되고 있는지 끝까지 점검하는 것이 더 중요하다”며 “성과지표와 후속 조치를 꼼꼼히 살펴 정책이 도민의 삶 속에 안정적으로 안착하도록 사후관리를 강화하겠다”며 “도민들께서 ‘이선희가 말하면 정말 달라진다’고 느끼실 수 있도록, 변화를 끝까지 책임지는 의정을 흔들림 없이 이어가겠다”고 강조했다.

특히 서석영 의원은 도민 삶의 질 향상을 견인하는 ‘현장 중심 책임의정’을 적극 실천하고 있다.

특히 태풍 ‘힌남노’ 피해 복구를 위한 포항 냉천교 재가설 공사 장기화로 인근 청림동 상권이 붕괴 위기에 직면하자 이 문제를 적극 공론화했다.

나아가 이철우 도지사를 직접 만나 설득한 끝에 도비 60여억원을 전격 확보해 임시 가교 설치를 이끌어냈으며, 현재 공사가 진행 중이다.

또한 포항 장기면 숙원사업인 929호 지방도 4차선 확장 공사에도 330억원의 예산을 확보해 지난해 봄부터 건설 중이다.

아울러, 기후 위기에 대응해 경북 농업의 미래 경쟁력을 확보하기 위해 농수산위원회 위원으로서 ‘포항아열대농업연구소’ 설립 필요성을 꾸준히 제기하고 집행부를 설득, 연구소를 포항에 유치했다.

서석영 의원은 “정치는 책상이 아닌, 주민의 땀과 눈물이 배어 있는 현장에서 비로소 완성된다고 믿고 2025년을 치열하게 뛰어왔다”며 “앞으로도 더욱 낮은 자세로 도민을 섬기는 참일꾼이 되겠다”고 수상소감을 밝혔다.

