李대통령 "부동산이 사회문제 안 되는 싱가포르…많이 배우겠다"

싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 2일 타르만 샨무가라트남 대통령을 만나 "이번 방문을 계기로 부동산 정책에 대해 많이 배워가야 할 것 같다"고 말했다.
이 대통령은 이날 오전 싱가포르 정부 청사에서 타르만 대통령을 만나 "제가 오래전 성남시장으로 일할 때부터 싱가포르의 부동산 정책에 대해 각별한 관심이 있었다"며 이같이 언급했다.
이 대통령은 "싱가포르와 대한민국의 유사점 중 하나는 좁은 국토에 많은 사람이 산다는 점"이라며 "좁은 국토에서 엄청난 경제적 성장을 이뤄냈으면서도 주택이나 부동산이 전혀 사회문제가 되지 않는다는 점이 정말 놀랍다"고 했다.
또 "(싱가포르는) 공직사회의 청렴성, 역량도 참으로 뛰어나다"며 "포상과 벌이 명확하고 역량에 따른 보수가 거의 민간기업에 준하는 정도여서 부정부패에 연루될 여지를 미리 없앤 것도 참으로 배울만하다"고 평가했다.
이어 이 대통령은 "대한민국 산업경제 정책의 핵심은 인공지능(AI)을 포함한 미래 첨단기술 분야에 투자하는 것인데, 싱가포르가 이미 AI 분야에서 앞서나가고 있다"며 "앞으로 AI, 전력 분야에서 협력할 여지가 상당히 많을 것 같다"고 밝혔다.
이 대통령은 재무부 장관을 지낸 타르만 대통령에게 "아주 뛰어난 경제 전문가로 알고 있는데 그 분야에 대해 많은 조언을 듣고 싶다"며 칭찬하기도 했다.
타르만 대통령은 "최근 몇 년간 교역, 투자, 연구개발(R&D), 문화교류 부문에서 양국 관계가 급속도로 가속화하고 있으며, 이는 지금처럼 글로벌 환경이 매우 불안정한 상황에서 더욱 의미가 있다"고 말했다.
그러면서 "한국과 싱가포르 같은 친구 국가들은 더 관계를 강화해 나가야 한다"며 "오늘 논의하고 체결할 여러 문서에 대해서도 기대가 크다"고 덧붙였다.
