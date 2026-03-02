지드래곤, '음력설' 언급에 中 누리꾼 반발

지드래곤이 음력설을 '루나 뉴 이어(Lunar New Year)'라고 언급한 뒤 중국 누리꾼들의 비판을 받고 있다.
서경덕 교수는 2일 소셜미디어에서 "세계적인 K팝 스타 지드래곤이 최근 두바이에서 열린 공연에서 '음력설'로 새해 인사를 한 것에 중국 누리꾼들이 큰 반발을 하고 있어 논란이 되고 있다"고 말했다.
그는 "홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 지난달 17일 아랍에미리트 두바이에서 열린 '크레이지 슈퍼 콘서트'에서 지드래곤이 관객들에게 새해 인사를 '음력설'(Lunar New Year)로 건넨 걸 중국 팬들이 트집을 잡았다고 보도했다"고 했다.
이어 "반면 스페셜 게스트로 참여한 중국 아이돌 차이쉬쿤은 '중국설'(Chinese New Year)로 새해 인사를 건네 논란은 더욱 거세졌다"고 했다.
서 교수는 "중국 누리꾼들의 근거없는 억지 주장은 날로 심해져 가고 있다"며 "왜냐하면 '음력설'은 중국만의 문화가 아닌 아시아권의 문화이기 때문"이라고 지적했다.
또 "특히 중국 누리꾼들은 글로벌 기업 및 스타들의 표현에 더 큰 반발을 해 왔는데, 중국 팬들의 눈치를 안보고 올바른 표현을 한 지드래곤은 진정한 글로벌 스타였다"고 지드래곤을 추켜세웠다.
아울러 "이제부터라도 중국 누리꾼들은 다른 나라의 문화를 먼저 존중할 줄 아는 '글로벌 매너'부터 배워야 할 것"이라고 했다.
이에 누리꾼들은 "역시 내 스타", "(중국인들은) 이제 존중을 배울 때도 되지 않았나", "괜히 슈스(슈퍼스타)가 아니네요" 등의 반응을 보였다.
