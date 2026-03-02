'왕사남', 천만 영화 될까…3·1절에 자체 최고 일일 관객 81만명

신드롬을 일으키고 있는 영화 '왕과 사는 남자'(왕사남)가 누적관객 1000만명 돌파를 향한 청신호를 켰다.

2일 영화관입장권 통합전산망에 따르면, 지난달 4일 개봉한 '왕과 사는 남자'는 삼일절(3·1절)인 전날 하루에만 전국에서 관객 81만여명을 동원하며 누적관객수 848만명을 넘겼다.

특히 설 연휴였던 지난달 17일 기록한 자체 최고 일일 관객수 66만 명을 훌쩍 넘겼다. 개봉 4주차에 일일 최고 관객수를 기록하는 건 이례적이다.

이에 따라 업계에서는 '왕과 사는 남자'가 이달 중순 안으로 누적 관객 1000만명을 돌파할 것이라는 예상이 나온다. 영화 주인공 단종의 유배지인 강원도 영월 청령포에 관광객 발길이 끊이지 않는 등 전국적인 열풍을 일으키면서 관객들을 극장으로 끌어들이고 있기 때문이다.

'왕과 사는 남자'가 누적 관객 1000만명을 넘기게 되면, 2024년 마동석 주연의 영화 '범죄도시' 이후 2년 만에 1000만 영화가 탄생하게 된다.

이 작품은 조선시대를 배경으로 숙부에게 배신 당해 폐위 된 단종이 청령포로 유배 가게 되고, 그 마을 촌장 엄흥도를 만나면서 벌어지는 이야기를 그린다. 유해진이 엄흥도를, 박지훈이 단종을 연기했다. 이와 함께 유지태·전미도·이준혁·안재홍 등이 출연했다.

연출은 각종 예능프로그램 출연으로 익숙한 장항준 감독이 맡았다.

<뉴시스>

