2030청년 건강위협 사회적 요인…男 "과도한 경쟁"·女 "성차별"

20∼30대 청년들이 '직접 경험한' 가장 큰 사회적 건강위험요인으로 남성은 과도한 경쟁을, 여성은 성차별을 각각 꼽은 것으로 나타났다.



청년기 건강을 위협하는 사회적 요인에 대한 남녀 차이가 뚜렷한 가운데, 경험 여부와 달리 위험하다고 인식하는 건 남녀 모두 직장 내 괴롭힘이었다.



2일 한국보건사회연구원에 따르면 지난해 5월 21일부터 6월 11일까지 전국의 만 19세 이상∼34세 이하 청년 1천명(남성 520명·여성 480명)을 대상으로 설문한 결과 이같이 확인됐다.



조사는 청년의 건강위험요인을 행동·정신적·물리환경적·사회적·사회경제 정치적 맥락 요인으로 나눠 경험 여부와 위험성 인식에 관해 묻고 분석하는 방식으로 이뤄졌다.



이중 본인이 직접 경험했던 사회적 건강위험요인에 관한 답변에서 성별 차이가 나타났다.



남성은 직접 경험한 사회적 건강위험요인으로 과도한 경쟁(42.5%)을 가장 많이 꼽았다. 이어 경제 수준에 따른 차별(30.2%), 학력 차별(29.2%), 연령차별(24.6%) 순이었다.



반면 여성은 성차별(42.5%)이 가장 높았고, 과도한 경쟁(38.3%)이 그다음이었다. 이어 연령차별(34.0%), 학력 차별(33.1%) 순으로 나타났다.



연구팀은 "건강위험요인으로서의 사회적 요인 중 성차별, 연령차별, 직장 내 괴롭힘, 사회적 지지 부족 등은 주로 여성의 응답률이 높았다"며 "남녀 간 차이가 통계적으로도 유의한 것으로 나타났다"고 설명했다.



경험과는 별개로 사회적 요인에 관한 위험성 인식 조사에서는 남녀 모두 직장 내 괴롭힘(남 66.5%·여 77.9%)을 가장 크게 우려했다. 이어 사회관계 단절(60.2%·65.6%), 과도한 경쟁(57.3%·65.6%) 등이었다.



사회적 요인과 달리 직접 경험한 건강위험요인으로서의 행동·정신적·물리환경적 요인은 남녀의 응답 순위가 같았다.



행동 요인은 남녀 모두 수면 부족 및 불규칙한 습관(61.0%·71.9%)이라는 응답이 가장 많았다. 이어 스마트폰 과다 사용(58.1%·66.9%), 불균형적 영양 섭취(51.7%·61.7%) 순이었다.



직접 경험한 정신적 건강위험요인은 남녀 모두 외로움(41.7%·55.6%)이었고 소진(37.3%·50.6%), 자기 신체 및 외모에 대한 부정적 이미지(33.5%·53.1%) 등이었다.



이 밖에 남녀 모두 물리환경적 요인은 모두 부적절한 식생활(46.7%·58.1%)을, 사회경제정치적 요인은 청년 실업 증가(47.9%·47.9%)를 각각 가장 많이 직접 경험했다고 답했다.

