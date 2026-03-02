금아피천득선생기념사업회, 피천득문학상 제정· 제1회 문학상 공모

금아 피천득(1910-2007) 선생의 삶과 문학정신을 기리기 위한 피천득문학상이 제정돼 1회 피천득문학상을 공모한다.

금아피천득선생기념사업회(회장 정정호 중앙대 명예교수)는 1일 ‘순수한 동심’, ‘고매한 서정’, ‘위대한 정신세계’로 일생 검박하게 사셨던 선생의 정갈한 삶을 기리며, 동시에 일생 영문학자, 시인, 수필가, 번역문학가로 한국 문단에 큰 발자취를 남긴 선생의 문학세계를 계승하기 위해 피천득문학상을 시· 수필· 번역문학 세 부문으로 나누어 공모한다고 밝혔다.

응모 요강에 따르면 응모자는 해당 분야 작품집 및 번역집을 3권 이상 출간하고, 응모 제출용은 5년 이내에 출간된 것으로 한다. 다른 문학상 수상 여부는 고려하지 않는다. 또 작품 응모는 자천, 타천, 출판사 추천 모두 가능하다. 제출 기간은 3월1일부터 3월31일까지다.



제출 서류는 5년 이내 출간된 작품집 및 번역집 중 1종을 3권 제출하며, 개인 이력서 3부(학력, 경력, 등단연도, 수상경력 등)를 작품집 및 번역집과 함께 제출하면 된다. 응모작품과 서류는 반환하지 않는다. 당선자 발표는 4월 30일 개별 통보한다.

