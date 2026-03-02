서리풀 악기거리 맛집·공연 多~ 즐긴다

서울 서초구와 서초문화재단이 이달부터 6월까지 서초구 초등학생과 학부모를 대상으로 클래식 공연과 브런치 등을 결합한 가족 문화체험 프로그램 ‘2026 서리풀 악기거리 토요 브런치 투어’(포스터)를 운영한다.



1일 구에 따르면 이번 프로그램은 서초문화벨트 내 예술의전당부터 서초3동 사거리까지 이어지는 서리풀 악기거리 일대에서 펼쳐진다.



이번 투어는 악기거리의 지역적 특성을 살려 기존 ‘클래식 다방’ 공연 프로그램과 ‘클래식악기 탐구생활’ 체험 프로그램을 결합해 새롭게 기획한 사업이다. 공연관람부터 식사, 제작, 체험, 거리탐방을 하나의 동선으로 구성해 악기거리 탐방 시간을 확대하고, 서초 문화벨트의 브랜드 가치도 높인다는 계획이다.



프로그램은 3월28일을 시작으로 4월25일, 5월30일, 6월27일까지 4회 동안 회차별 104명(52팀) 등 416명이 참여할 예정이다. 토요일 하루 가족이 함께 공연과 체험, 식사를 즐길 수 있도록 패키지형 문화 나들이 프로그램으로 구성됐다. 모집 대상은 서초구 내 초등학교 3~6학년 재학생과 학부모 2인 1팀이다.

