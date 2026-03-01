TK통합법 당론 채택…국회 통과 3일이 데드라인 ‘비상’

대구∙경북(TK)의 행정통합을 위한 ‘대구∙경북통합특별시 설치를 위한 특별법’이 또다시 미뤄졌다.

2월 임시 국회를 종료하는 3일까지 법사위가 다시 열린다면 대구∙경북 행정통합의 한 가닥 희망이 현실이 될 수도 있다.

국회 신정훈 행정안전위원회 위원장이 1일 국회에서 전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법안과 지방자치법 일부개정법률안(대안)을 설명하고 있다. 연합뉴스

국회는 1일 본회의를 열고 재석의원 175명 중 찬성 159명, 반대 2명, 기권 14명으로 전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법을 가결했다. 이에 따라 6∙3 지방선거에서 첫 전남∙광주통합특별시장이 선출될 전망이다.

국민의힘은 이날 오후 본회의에 참여하지 않고 의원총회를 열어 TK통합특별법안을 당론으로 채택했다. 앞서 법사위는 지난달 24일 전체회의에서 전남∙광주 통합특별법안만 의결하고 대구∙경북과 충남∙대전 통합특별법안 의결은 보류한 바 있다.

국민의힘은 법사위에서 지역민 반발을 근거로 대구∙경북 통합에 반대했지만 의원총회를 거친 뒤 찬성 입장으로 선회했다. 대구∙경북 국민의힘 의원들은 이날 입장문을 내고 법사위의 조속한 개최와 본회의 상정을 촉구했다.

이들은 “행정통합은 수도권 일극 체제 극복과 인구 감소, 산업 정체 등 구조적 위기를 돌파하기 위한 국가적 전략”이라며 “더 이상 지연돼서는 안 된다”고 밝혔다. 또 “대구∙경북 지역 정치권과 시∙도의회의 뜻이 모인 사안인 만큼 법안 심의를 미룰 이유가 없다”고 주장했다.

전날 열린 2∙28 민주운동 기념식에서 김민석 국무총리가 행정통합 법안 통과를 위해 적극 노력하겠다는 뜻을 밝힌 점도 언급했다.

국민의힘 송언석 원내대표가 1일 국회 예결위회의장에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

2월 임시국회가 종료되는 3일까지 법사위가 열린다면 대구∙경북, 충남∙대전 통합특별법안 모두 본회의까지 통과할 수 있다. 민주당은 대구∙경북과 함께 충남∙대전 통합특별법안도 함께 처리해야 한다고 주장한다.

한병도 민주당 원내대표는 이날 오후 원내회의를 마치고 기자들과 만나 “대전∙충남은 시장, 도지사, 시∙도의회 다 국민의힘 아니냐. 통합 의지가 있으면 얼마든지 조정할 수 있잖나”며 “어떻게 할 건지 의견을 같이 가져와 보라는 것”이라고 말했다.

추미애 법사위원장은 이날 페이스북에 “대전과 대구 사이에 있는 김천 지역구 송언석은 ‘대전∙충남은요?’ 할 줄 알아야 한다”고 적었다. 충남 논산시∙계룡시∙금산군이 지역구인 황명선 최고위원은 이날 페이스북에 “왜 국민의힘은 충남∙대전만 외면하느냐”며 “국민의힘은 대구∙경북과 충남∙대전 통합에 대한 단일한 찬성 당론을 확정하십시오”라고 적었다.

지역 한 정치권 관계자는 “법안 통과 카드를 쥐고 있는 민주당이 법안 처리를 끝내 못할 경우 '지역 차별'논란에 휘말릴 수도 있어 결국 3일 법사위를 열고 법안을 통과시킬 가능성이 높다”고 전망했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지