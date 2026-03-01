이동휘 '품바' 코트 가격도 화제…386만원

배우 이동휘가 입은 코트 가격이 화제다.

지난달 27일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 코드쿤스트와 이동휘가 부산 여행을 떠나는 장면이 그려졌다.

방송에서 이동휘는 빈티지 스타일의 코트를 입고 서울역에 등장해 눈길을 끌었다.

전현무는 "패셔니스타인 건 알지만, 아무리 봐도 '품바' 스타일 아니냐"라고 했다. 이주승은 "오다가 넘어진 것 같다"고 했다.

코드 쿤스트 역시 "서울역까지 TPO로 맞춘 거냐"며 놀렸다. 이동휘는 "좋아하는 브랜드다. 이거 만드신 분이 얼마나 속상하겠냐"면서도 "오해할 수는 있겠다"고 했다.

방송 직후 온라인 커뮤니티를 중심으로 해당 의상에 대한 정보가 확산됐다.

이동휘가 착용한 코트는 유명 브랜드의 제품으로, 약 386만원에 판매 중인 것으로 알려졌다.

이에 대해 누리꾼들은 "패션의 세계는 심오하다", "선뜻 사기 힘든 디자인", "가격을 알고 보니 달라 보인다" 등의 반응을 보였다.

