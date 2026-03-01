넷플릭스, 3·1절 기념 영상서 조진웅 편집 '눈길'

넷플리스코리아가 3·1절을 맞아 공개한 기념 영상에서 배우 조진웅의 모습을 편집했다.

넷플릭스코리아는 1일 공식 소셜미디어를 통해 "그들이 있었기에, 우리는 오늘의 봄을 살아갑니다"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상에는 넷플릭스 시리즈 '경성크리처' 시즌2를 비롯해 영화 '암살', '도적: 칼의 소리', '하얼빈', '항거: 유관순 이야기' 등 총 5편의 작품이 포함됐다.

각 작품 속 인물들이 "대한 독립 만세"를 외치는 장면을 연결해 3·1절의 의미를 되새겼다.

영상 속에서 '암살' 장면이 눈길을 끌었다. 해당 장면은 태극기를 배경으로 추상옥 역의 조진웅과 안옥윤 역의 전지현, 황덕삼 역의 최덕문이 기념 사진을 촬영하는 부분이다.

그러나 영상에는 전지현과 최덕문만 나왔다. 조진웅은 화면 가장자리에서 어깨 일부만 보이도록 편집됐다.

조진웅은 지난해 소년범 전력 논란이 확산되자 모든 활동을 중단하고 은퇴를 선언했다.

<뉴시스>

