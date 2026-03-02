‘AI 인프라 플랫폼’ 한눈에

2일(현지시간) 개막하는 세계 최대 모바일 전시회 ‘모바일월드콩그레스(MWC) 2026’에선 국가 인프라로 확장된 인공지능(AI)이 통신과 디바이스와의 결합을 넘어 산업을 바꾼 미래가 공개된다. 통신업을 본격화한 우주기업, AI 네트워크가 현실화한 완전자율주행, 도심항공교통(UAM) 등 스마트도시가 집중 조명될 것으로 보인다.

1일 업계에 따르면 올해 스페인 바르셀로나에서 20주년을 맞은 MWC26에는 205개국 2900여개 기업이 전시한 기술을 보러 11만명 이상이 몰릴 전망이다. 이번 MWC 주제는 ‘지능화 시대(IQ ERA)’로 통신이 AI 인프라 플랫폼으로서 산업의 ‘두뇌’가 되고, 미래 네트워크가 바꿀 혁신 기술이 전시된다.

MWC26을 관통하는 키워드는 AI다. AI가 스스로 네트워크를 운영해 트래픽 관리와 장애 예측 등을 자동화하는 자율 네트워크가 핵심이다. 자율 네트워크는 초저지연, 초연결성, 보안 등을 구현해 미래 디지털 서비스의 필수 인프라로도 꼽힌다. 국내 통신 3사인 SK텔레콤, KT, LG유플러스 모두 관련 기술을 전시한다. 대형언어모델(LLM) 기반 다중 에이전트 AI 시스템 ‘마인더’를 선보이는 도이치텔레콤, 노키아, 에릭슨 등 해외 대표 통신사들도 자율 네트워크를 시연한다.

작업을 직접 수행하는 AI 에이전트 변화도 주목된다. SK텔레콤 ‘에이닷’, LG유플러스 ‘익시오’ 등 통신사는 올해를 콜(전화) 에이전트 혁신 원년으로 삼았다. AI 에이전트를 스마트폰에 심은 AI 폰 경쟁도 본격화할 것으로 보인다. 지난달 25일 신제품을 공개한 삼성전자에 맞선 중국 기업들의 공세도 거세다. 샤오미는 전날 플래그십 스마트폰 ‘샤오미 17시리즈’를 공개했고, 아너는 로봇 팔 형태의 짐벌(카메라 흔들림 방지 장치)을 탑재한 ‘로봇폰’과 폴더블 ‘매직 V6’를 공개한다. 메타가 AI를 탑재한 확장현실(XR) ‘레이밴 글라스’를, 중국 TCL이 증강현실(AR) 글라스인 ‘레이 네오 에어 프로4’ AI 적용 모델을 전시하는 등 웨어러블 기기 각축전도 예상된다.

‘게임 체인저’로 등장할 우주기업들의 비지상네트워크(NTN)도 눈여겨봐야 한다. 위성과 스마트폰이 통신하는 위성·단말 직접 연결(D2D)이 핵심이다. 우주 기지국 NTN은 통신 사각지대를 없애 물류·재난 대응을 변화시키고 디지털 격차를 해소할 기술로 평가받고 있다. AI 데이터센터를 우주에 건설하고, 우주 데이터로 AI를 고도화하려는 스페이스X의 우주·AI 플랫폼도 미래 산업으로 부각될 전망이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지