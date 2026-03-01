평화 24회 언급… 자유보다 ‘공존·협력’ 강조 [李대통령 3·1절 기념사]

1일 공개된 이재명 대통령의 취임 후 첫 3·1절 기념사 키워드는 ‘평화’였다. 전체 기념사에서 평화는 총 24회 언급되며 압도적으로 많은 비중을 차지했다. 이 대통령은 평화를 위한 협력과 공존도 함께 강조했다. 또 3·1운동 대신 3·1‘혁명’으로 지칭, 이재명정부를 탄생시킨 ‘빛의 혁명’과의 연결고리를 부각했다.

이 대통령은 이날 서울 강남구 코엑스에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 16분에 걸쳐 4466자의 기념사를 낭독했다. 최우선으로 강조된 평화를 뒷받침하는 키워드로 협력이 6회, 공존은 4회 언급됐다. 이 대통령은 평화의 대상인 ‘한반도’도 8번 말했다. 이 대통령이 연설하는 동안 객석에서는 약 13차례 박수가 터져 나왔다.

자유는 1번 언급되는 데 그쳤다. 전임 윤석열정부의 3·1절 기념사에서는 자유가 핵심 가치로 강조된 것과 대조적이다. 대신 3·1혁명을 9번 언급하며 강조했다. 이 대통령은 지난해 광복절 축사에서도 3·1운동을 ‘혁명’으로 칭하며 3·1운동에서 시작된 민주주의 정신이 4·19혁명, 5·18 민주화운동, 6·10 민주항쟁, ‘촛불 혁명’과 ‘빛의 혁명’으로 이어지고 있다는 ‘연속성’을 강조해오고 있다.

이 대통령은 이날 검은색 양복에 적색, 청색, 흰색이 교차하는 사선 무늬 넥타이를 맸다. 태극기를 상징함과 동시에 여야 상징색을 반영해 ‘통합’의 의미가 담긴 이 넥타이는 이 대통령이 취임 선서식과 지난해 광복절 경축식 등에서도 착용한 제품이다. 김혜경 여사는 흰색 정장을 차려입고 기념식에 참석했다.

기념식에는 애국지사 및 독립유공자 유족들과 주한외교단, 일반 국민과 학생들을 포함해 1000여명이 자리했다. 우원식 국회의장과 조희대 대법원장, 김상환 헌법재판소장 등 주요 기관장 및 더불어민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표, 조국혁신당 조국 대표와 개혁신당 이준석 대표 등 정치권 인사들도 참석했다. 이 대통령과 장 대표는 입·퇴장 시 각각 1차례씩 총 2번 악수를 했다. 악수 외에 별다른 대화는 나누지 않았다. 지난달 12일 예정됐던 오찬이 무산된 이후 이 대통령과 장 대표가 공식 석상에서 만난 것은 이번이 처음이다.

이 대통령은 기념식에서 한국 독립을 지지하는 연설과 기고 활동을 펼친 고 헨리 도지 아펜젤러를 비롯해 고 이강진·강필성·김동섭·이금산 선생 등 독립유공자 5명의 후손에게 직접 포상을 수여했다. 올해 3·1절을 맞아 총 112명이 독립유공자 포상 대상자로 선정됐다.

