한동훈 대구行·부정선거 토론… 내홍 끊이지 않는 국힘

‘절윤(윤석열 절연)’을 놓고 내홍이 심화하고 있는 국민의힘에 새로운 논란까지 더해지는 등 악재가 동시다발적으로 겹치고 있다.

한동훈(왼쪽), 전한길

친한(친한동훈)계를 둘러싼 ‘2차 징계 내전’이 가시화하는 가운데, 장동혁 대표가 개혁신당 이준석 대표와 보수 유튜버 전한길씨의 ‘부정선거’ 토론 이후 당 차원의 태스크포스(TF)를 구성해 선거 감시를 강화하겠다는 방침을 밝히면서 또 다른 파장을 낳는 모습이다.

1일 정치권에 따르면 국민의힘에서는 지난달 27일 한동훈(사진) 전 대표의 대구 방문에 동행한 친한계 의원에 대한 징계 목소리가 높아지고 있다. 이 자리에는 배현진 의원을 비롯해 우재준 청년최고위원, 박정훈·안상훈·정성국·진종오·김예지 의원 등이 함께했다.

앞서 배 의원을 당원권 1년 정지 처분으로 징계위에 제소했던 이상규 서울 성북을 당협위원장은 “우 의원 등이 (한 전 대표와) 동석을 하면서 대구 민심을 흔들어 놓은 행동은 분명한 해당 행위”라며 이르면 3일 이들에 대한 징계위 제소 방침을 밝혔다.

한 전 대표는 지난 1월 국민의힘에서 제명된 후 첫 지방 일정으로 대구를 방문했다. 지난달 27일에는 서문시장에서 “죽이 되든, 밥이 되든 나서 보겠다”며 재보궐선거 출마 가능성을 시사했다. 이를 두고 송언석 원내대표는 TV조선 강적들에서 “한 전 대표가 대구냐 부산이냐 (출마를) 저울질하는 듯한 모습으로 비치는데, 오히려 본인의 체급을 깎아 먹는 선택”이라며 “어딘지도 모르고 아무 데나 찔러보고, 그때 가서 결정한다는 게 정치인으로서 적절한 자세인가”라고 지적했다.

이런 가운데 장 대표가 이 대표와 전씨의 ‘부정선거’ 토론 이후 선거 시스템 재설계에 나서겠다고 하면서 새로운 논란이 불거졌다.

이 대표와 전씨는 지난달 27일 오후 6시부터 다음날 오전 1시까지 온라인 매체 펜앤마이크 주관으로 ‘부정선거, 음모론인가?’를 주제로 토론을 펼쳤다. 이후 장 대표는 페이스북을 통해 “이번 토론을 통해 선거 시스템의 재설계가 필요하다는 점에 공감대가 형성됐다”며 “국민의힘 차원에서 TF를 구성해 선거 시스템 개편을 논의하고, 철저한 선거 감시가 이뤄질 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

이에 더불어민주당은 “윤 어게인(윤석열 어게인)도 모자라, 부정선거론 늪에 빠지려는 것인가”라며 “‘선거 시스템 개편’이라는 명목하에 사실상 부정선거 음모론에 동조하는 것”이라고 비판했다. 개혁신당도 “문제는 음모론자들이 아니다. 진짜 문제는 장동혁 대표”라며 “윤석열 수호에 이어 부정선거 망상까지 감싸 안고 있다”고 공세했다. 반면 전씨는 “이런 장 대표를 기다려왔다”며 호응했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지