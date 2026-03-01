구름관중 몰린 K리그… 새 사령탑 개막전 ‘희비’

겨우내 기다렸던 축구팬들의 함성이 그라운드에 울려 퍼졌다. 2026 프로축구 K리그가 많은 관중과 함께 힘차게 그 시작을 알렸다.

특히 이번 시즌은 감독들의 이동이 유독 많았다. K리그1 우승팀 전북 현대가 정정용 감독을 영입했고, 울산 HD는 팀 레전드 출신 김현석 감독을 골랐다. K리그2에서도 수원 삼성이 이정효 감독을 영입해 ‘명가 재건’을 노린다. 이들이 새 팀을 어떻게 변모시켰을 것인가에 대한 팬들의 관심과 기대가 큰 가운데 시즌 첫 경기에서 김현석, 이정효 감독은 승전고를 울렸지만 정정용 감독은 충격적인 역전패를 당해 희비가 엇갈렸다.

프로축구 서울 서포터스(왼쪽)와 인천 서포터스가 28일 인천축구전용구장에서 열린 2026 K리그1 공식 개막전인 인천과 서울의 ‘경인더비’에서 열띤 응원을 펼치고 있다. 인천=뉴스1

2026 K리그1 공식 개막전은 지난 28일 인천 전용구장에서 열린 FC서울과 인천 유나이티드의 ‘경인 더비’였다. 이날 경기장엔 1만8108명의 관중이 찾아 만원을 이룬 가운데 서울은 지난 시즌 K리그2에서 1위를 차지하며 1년 만에 다시 K리그1에 복귀한 인천을 상대로 2-1로 승리하며 기분 좋은 시즌 출발을 알렸다. 서울은 이적생 송민규가 후반 1분 터뜨린 선제골과 후반 15분 조영욱의 결승골에 힘입어 후반 추가시간에 무고사의 페널티킥으로 추격한 인천을 따돌렸다.

같은 날 울산은 강원FC와 홈 경기에서 멀티골을 터뜨린 야고의 활약으로 3-1로 승리하며 김현석 감독 체제에서 3경기 만에 처음 승전가를 불렀다. 새 시즌을 앞두고 김현석 감독에게 지휘봉을 맡긴 울산은 K리그1 개막에 앞서 치른 2025∼2026 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 경기에서 멜버른 시티(호주)에 1-2로 지고, 상하이 하이강(중국)과는 0-0으로 비기면서 9위에 그쳐 16강 진출에 실패하는 등 출발이 좋지는 않았다. 하지만 지난해 여름 저장 뤼청(중국)으로 임대됐다가 이번 시즌을 앞두고 울산에 복귀한 브라질 출신 공격수 야고가 전반에만 두 골을 터뜨리며 김 감독에게 K리그1 사령탑 데뷔전 승리를 선사했다. 울산 이희균도 후반 40분 한 골을 보태 승부에 쐐기를 박았고 강원은 후반 48분 아부달라의 만회골로 영패를 면한 것에 만족해야 했다.

서울 김기동 감독

인천 윤정환 감독

K리그1 못지않게 많은 축구팬들의 관심은 이정효 감독이 지휘봉을 잡은 K리그2 수원 삼성의 경기에 쏠렸다. 수원은 28일 홈에서 서울 이랜드를 상대로 2-1로 역전승을 거두며 승격을 향한 첫발을 내디뎠다.

지난해까지 K리그1 광주FC를 이끈 이 감독은 2026시즌을 앞두고 코치진 구성은 물론 선수 영입까지 전권을 위임받고 수원 지휘봉을 잡았고 대대적인 팀 개편으로 수원의 체질 개선에 나섰다.

이 감독에 대한 기대감을 반영하듯 4만3000여명을 수용하는 수원월드컵경기장엔 이날 2만4071명이 들어차 2013년 K리그2 시작 이래 단일 경기 최다 관중 신기록을 세웠다. 종전 기록은 2016년 4월1일 대구FC-경남FC전의 2만3015명이었다. 유료 관중만 집계하기 시작한 2018년 이후 K리그2 단일 경기 최다 관중 기록은 지난해 6월15일 수원-인천의 경기에서 작성된 2만2625명이었다. 수원은 전반 18분 이랜드 박재용에 일격을 당하며 끌려갔지만 전반 40분 부천에서 이적한 박현도의 골로 승부를 원점으로 돌렸다. 이어 이정효 감독은 균형이 이어지던 후반 26분 교체 카드 네 장을 한꺼번에 활용했고 교체 투입 멤버 중 하나였던 강현묵이 투입 1분 만에 역전 결승골을 터뜨리며 이 감독의 용병술을 빛나게 만들었다.

반면 팀을 우승으로 이끈 뒤 퇴임을 선언한 거스 포옛 감독의 후임으로 정정용 감독을 선임하며 새롭게 출발한 디펜딩 챔피언 전북은 1일 홈에서 승격 팀 부천FC를 상대로 치른 시즌 첫 경기에서 2-3으로 역전패하며 불안한 출발을 보였다. 전북이 먼저 달아나면 부천이 동점을 만들며 2-2 동점이던 후반 51분에 전북이 결정적인 페널티킥을 허용한 것이 패인이었다. 부천 갈레고는 결승 페널티킥 골 포함 2골을 넣으며 부천의 1부리그 첫 승을 이끌었다. 반면 전북 이동준은 2골을 넣었지만 패배로 웃지 못했다.

