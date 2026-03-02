광양 대표 체험형 랜드마크 생긴다

전남 광양시를 대표할 체험형 랜드마크가 7월 시민과 관광객 앞에 모습을 드러낸다.



1일 광양시에 따르면 구봉산 정상에 조성 중인 ‘광양 구봉산 명소화(체험형 조형물) 사업’이 현재 공정률 35%로 순조롭게 진행되고 있다. 시는 5월 중 조형물 본체 설치를 마치고 7월 말까지 조경 등 부대공사를 완료한 뒤 하반기 개장을 목표로 하고 있다.



총사업비 180억원이 투입되는 이번 조형물(조감도)은 폭 13∼21m, 높이 23.5m, 램프 길이 300m 규모다. 은빛 금속 소재가 나선형으로 상승하며 겹겹이 쌓이는 미래지향적 디자인이 특징이다.



관람객은 300m 길이의 나선형 램프를 따라 정상에 오르며 구름 위를 걷는 듯한 체험을 할 수 있다. 램프에서는 광양만의 바다와 이순신대교, 산업단지 야경이 360도 파노라마로 펼쳐질 전망이다.



시는 접근성 강화를 위해 진입로 개선과 함께 경사형 엘리베이터를 설치하는 등 무장애(Barrier-Free) 동선 확보에도 힘썼다.

