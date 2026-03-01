日언론 “李대통령, 3·1절 기념사서 한일 관계 강조·과거사 문제 언급 없어”

이재명 대통령. 뉴시스

일본 언론은 1일 이재명 대통령이 3·1절 기념사에서 과거사 문제 등 현안을 언급하지 않고 미래지향적인 한일 관계를 강조한 점에 주목했다.

이날 교도통신은 “이 대통령이 과거에는 역사 문제로 일본에 엄격한 태도를 취했지만 대통령 취임 후에는 양국 간 협력을 중시하며 비판을 자제해왔다”며 “이날 연설에서도 엄혹한 국제정세에서 양국 관계의 중요성을 강조했다”고 보도했다.

아사히신문은 “이 대통령이 과거 문제를 직시하는 중요함을 언급하면서도 다시 한번 더 미래 지향적인 일한관계를 중시하는 자세를 보였다”고 전했다.

이어 이 대통령이 위안부나 강제동원 문제 등을 직접 언급하지는 않았지만 양국 간 새로운 관계 구축을 위해 일본 정부의 호응을 기대한다고 밝혔다고 전했다.

극우 성향 산케이신문도 “한일 양국이 현실에 대응하고 미래를 함께 열어나가야 할 때”라고 말한 이 대통령의 연설 내용 등을 소개하면서 구체적인 역사나 영토 문제에 대한 발언은 없었다고 보도했다.

실제 이 대통령은 3·1절 기념사에서 “일본과의 관계 역시 평화와 공영을 추구했던 3·1 정신을 바탕으로 발전시켜 나가야 한다”고 밝혔다.

이 대통령은 “아직 우리 사회 곳곳에는 가슴 아픈 역사의 흔적이 남아 있고, 고통받는 피해자와 유가족 분들이 계신다”며 “엄혹한 국제 정세를 마주하고 있는 지금이야말로, 한일 양국이 현실에 대응하고 미래를 함께 열어나가야 할 때”라고 말했다.

그러면서 “앞으로도 일본과 셔틀외교를 지속하며 양국 국민께서 관계 발전의 효과를 더욱 체감하고, 새로운 기회를 열어나갈 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”며 “양국이 '진정한 이해와 공감을 바탕으로 사이좋은 새 세상'을 열기 위해 일본 정부도 계속 호응해 주길 기대한다”고 요청했다.

덧붙여 “‘독립운동하면 삼대가 망한다’는 자조적인 말은 사라지고, 국가를 위해 헌신하신 분들이 존경받으며, 공동체를 배반한 행위는 준엄하게 심판받는 그런 상식이 통하는 공정한 나라를 반드시 만들겠다”고 강조했다.

